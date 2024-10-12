Власти Эфиопии представили план по привлечению туристов в страну

Министр иностранных дел Эфиопии Месгану Арега рассказал, что власти страны работают над расширением сети туристических направлений и повышением качества услуг. Об этом сообщает ENA, партнер TV BRICS.

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Он подчеркнул, что за последние шесть лет был принят ряд инициатив, направленных на развитие отрасли. Данные мероприятия способствуют улучшению туристической инфраструктуры и созданию благоприятных условий для путешественников. Правительство уделяет приоритетное внимание развитию индустрии гостеприимства как одному из ключевых компонентов стратегии развития страны.

«Экономическая дипломатия министерства сосредоточена на туризме и торговле. Упор делается на организацию ознакомительных поездок в Эфиопию, участие в международных выставках и сотрудничество с иностранными туроператорами для демонстрации достопримечательностей страны», – рассказал глава ведомства.

Эти инициативы предполагают налаживание партнерских отношений со всеми сторонами, заинтересованными в развитии туристической отрасли страны.