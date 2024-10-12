Власти Эфиопии представили план по привлечению туристов в страну

Эфиопия раскрывает туристический потенциал для развития экономики
Министр иностранных дел Эфиопии Месгану Арега рассказал, что власти страны работают над расширением сети туристических направлений и повышением качества услуг. Об этом сообщает ENA, партнер TV BRICS.
Он подчеркнул, что за последние шесть лет был принят ряд инициатив, направленных на развитие отрасли. Данные мероприятия способствуют улучшению туристической инфраструктуры и созданию благоприятных условий для путешественников. Правительство уделяет приоритетное внимание развитию индустрии гостеприимства как одному из ключевых компонентов стратегии развития страны.
«Экономическая дипломатия министерства сосредоточена на туризме и торговле. Упор делается на организацию ознакомительных поездок в Эфиопию, участие в международных выставках и сотрудничество с иностранными туроператорами для демонстрации достопримечательностей страны», – рассказал глава ведомства.
Эти инициативы предполагают налаживание партнерских отношений со всеми сторонами, заинтересованными в развитии туристической отрасли страны.