В Алжире туристке дали год тюрьмы за жалобу в соцсетях на домогательства

Туристке из Туниса дорого обошлась публикация в соцсетях негативной информации о пребывании в Алжире. Наказание за это было молниеносным и суровым – год тюрьмы и денежный штраф. Из жертвы якобы сексуального домогательства она стала виновной в оскорблении властей, сообщило 11 октября издание Leconomiste Maghrebin.

Приехав в соседнюю страну на шопинг, 21-летняя туниска привлекала внимание местных мужчин. Приняв их поведение за сексуальное домогательство, она обратилась с жалобой в жандармерию в городе Аннаба, что в 80 км от тунисской границы. Блюстители порядка встретили ее не с таким вниманием, как виделось девушке.

Оскорбленная туристка спонтанно записала видео с рассказом о пережитом. Она заявила, что власти не осознают серьезности ситуации по отношению к иностранкам, и назвала страну небезопасной для женщин. Ролик моментально стал вирусным и вызвал шквал возмущения в Алжире. Ажиотаж подогрела местная пресса, цитировавшая негативные комментарии о стране под скандальным видео.

По заявлению адвоката, его клиентка не получила адекватной правовой защиты. Суд вынес свое решение на второй день после ареста. При этом девушке не позволили даже позвонить родителям, чтобы рассказать о происходящем. Сейчас юристы пытаются обжаловать приговор, утверждая, что все высказывания туристки были сделаны под влиянием эмоций. Дело дошло до главы МИД Туниса, который дал поручение послу в Алжире разобраться в скандале.

Ранее TourDom.ru писал, что в Таиланде туристам рекомендовали осторожнее давать в соцсетях негативные оценки состоянию отелей. В королевстве намерены наказывать за распространение фейков, порочащих туристический имидж страны. Разбираться, где правда, а где ложь, будет уже суд.