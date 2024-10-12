Туристы в ОАЭ не смогли купаться из-за нефтяных разводов

Туристы, отдыхающие в отеле Mirage Bab al Bahr Beach Resort 4* в Фуджейре, ОАЭ, не смогли купаться на пляже гостиницы. По всему побережью и в море они обнаружили нефтяные разводы. Об этом россияне сообщили редакции TourDom.ru.

Отель расположен на первой линии, и туристы рассчитывали на отдыхе не только на солнечные ванны, но и на полноценное плавание. Однако их ждал сюрприз: в море, вблизи берега, было обширное нефтяное пятно, загрязнен оказался и сам песок на пляже.

«Зайти в воду оказалось просто невозможно, мы не купались», – написала туристка.

По ее словам, сотрудники гостиницы в курсе ситуации, но ничего не предпринимают. Россияне попросили туроператора переселить их в другой отель, но туркомпания пока молчит.

В подобных случаях юрист сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская рекомендует туристам фиксировать с помощью фото и видео те моменты, которые говорят о некачественно оказываемых услугах. А также делать запросы туроператору о переселении.

Скорее всего, туроператор предложит клиентам переезд в другой объект размещения за доплату, предположила юрист. Если туристы согласятся, можно попробовать после окончания тура спорить о возврате этой доплаты в претензионно-судебном порядке.

Россияне могут и остаться в своем отеле. В этом случае по возвращении домой они могут подать туроператору претензию о некачественно оказанных услугах и потребовать уменьшить их стоимость, вернув часть денег, уплаченных за турпакет. Универсальных правил расчета сокращения стоимости нет, туристы могут предложить расчет, сделанный самостоятельно.

Есть и еще один вариант. Отдыхающие могут самостоятельно переселиться в другой отель, оплатив проживание за свой счет. «Но любые переселения с доплатой, это, безусловно, риск, – предупреждает Мария Чапиковская. – Туристам необходимо будет обосновать, что они получили услуги ненадлежащего качества. Это всегда вопрос доказывания».

Ранее TourDom.ru сообщал о туристах, которые за неделю до вылета из Москвы в ОАЭ узнали, что пляж BM Beach Resort 4* в Рас-эль-Хайме будет закрыт во время их отдыха. Гостиница предоставляет постояльцам трансфер до пляжа другого отеля, но россиян такой вариант не устроил. Они заявили, что оплачивали проживание на первой линии от моря, поэтому собирались аннулировать тур и заказать другой.