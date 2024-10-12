На Бали турист оставил свой телефон без присмотра и пожалел

На Бали российского туриста обокрали во время шопинга. Тот всего лишь на несколько минут оставил свой смартфон без присмотра. Полиция по камерам видеонаблюдения вычислила воришек и вернула ценность гостю Индонезии, сообщило вчера издание Bali Express.

С деталями инцидента, произошедшего еще 21 сентября, представитель полиции Денпасара познакомил общественность только 11 октября. В тот вечер 24-летний россиянин примерял обувь в магазине Footlocket Shop в районе Кута. В такой ситуации iPhone 13 Pro Max в руках был явно лишним, и молодой человек положил его возле себя на диванчик.

Турист из страны Красного Медведя – так назвали Россию в публикации, был шокирован, обнаружив, что гаджет исчез. Оказалось, что дорогая вещица приглянулась местным жителям, крутившимся рядом. Женщина с медицинской маской на лице быстрым движением спрятала телефон в карман – никто ничего не заметил, только видеокамеры зафиксировали происходящее. Затем она и ее спутник быстро уехали на припаркованном у торговой точки желтом автомобиле.

Полицейские установили, что действовали муж и жена – 54 и 59 лет от роду. Уже на следующий день поступила информация о месте, где в тот момент находились злоумышленники. После задержания они объяснили свой поступок желанием поправить финансовое положение, продав украденный мобильный телефон.

Ранее TourDom.ru писал, что в Индии на российскую туристку напали в поезде – ударив ее палкой, местный житель отобрал смартфон и скрылся. Только вернувшись в Россию, женщина узнала по функции отслеживания, где находится ее гаджет. Оперативно проинформировав индийскую полицию, она помогла найти преступника, а правоохранители пообещали вернуть мобильник туристке.