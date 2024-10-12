На Бали турист оставил свой телефон без присмотра и пожалел

На Бали россиянина обокрали пожилые супруги из местных
На Бали российского туриста обокрали во время шопинга. Тот всего лишь на несколько минут оставил свой смартфон без присмотра. Полиция по камерам видеонаблюдения вычислила воришек и вернула ценность гостю Индонезии, сообщило вчера издание Bali Express.
С деталями инцидента, произошедшего еще 21 сентября, представитель полиции Денпасара познакомил общественность только 11 октября. В тот вечер 24-летний россиянин примерял обувь в магазине Footlocket Shop в районе Кута. В такой ситуации iPhone 13 Pro Max в руках был явно лишним, и молодой человек положил его возле себя на диванчик.
Турист из страны Красного Медведя – так назвали Россию в публикации, был шокирован, обнаружив, что гаджет исчез. Оказалось, что дорогая вещица приглянулась местным жителям, крутившимся рядом. Женщина с медицинской маской на лице быстрым движением спрятала телефон в карман – никто ничего не заметил, только видеокамеры зафиксировали происходящее. Затем она и ее спутник быстро уехали на припаркованном у торговой точки желтом автомобиле.
Полицейские установили, что действовали муж и жена – 54 и 59 лет от роду. Уже на следующий день поступила информация о месте, где в тот момент находились злоумышленники. После задержания они объяснили свой поступок желанием поправить финансовое положение, продав украденный мобильный телефон.
Ранее TourDom.ru писал, что в Индии на российскую туристку напали в поезде – ударив ее палкой, местный житель отобрал смартфон и скрылся. Только вернувшись в Россию, женщина узнала по функции отслеживания, где находится ее гаджет. Оперативно проинформировав индийскую полицию, она помогла найти преступника, а правоохранители пообещали вернуть мобильник туристке.