Неадекватный таксист напугал туристку на курорте Турции

Турагент Мария С. рассказала порталу TourDom.ru об инциденте, в который вылилось ее сотрудничество с одним из таксистов на турецком курорте.

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Руководитель туркомпании долгое время пользовалась транспортными услугами, которые предлагал водитель-частник, представляющийся в соцсетях под ником Pablo. Сервис не вызывал у Марии С. никаких нареканий: трансферы стоили на 15, а то и на 30 долларов дешевле, чем у конкурентов таксиста, заказы принимались оперативно и выполнялись качественно.

«Мы отработали весь летний сезон, и я была очень довольна. Даже рекомендовала водителя коллегам-турагентам», – говорит она.

И вдруг вчера Марии поступил сигнал от возмущенного клиента – туристки, которая по ее совету заказала у Pablo трансфер. Машина была нужна к 17:00. Таксист ответил через мессенджер, что сможет прибыть на место только в 17:15 – на 15 мин позже. Туристку это не устроило, о чем она и написала водителю.

После чего получила целый поток сообщений с грязными оскорблениями.

Таксист «рвал и метал», жаловался турагенту – кто теперь вернет ему «упущенный заработок»? Он якобы отменил другой заказ ради того, чтобы отвезти туристку, хотя еще в 16:08, заблаговременно, был предупрежден, что его услуги не потребуются.

«Тем не менее Pablo подъехал к отелю, в котором проживала отдыхающая. Хорошо, что она уже успела убыть на другой машине, иначе дальнейшие события могли развернуться так, что стали бы строчкой криминальных сводок», – не скрывает эмоций Мария С.

Наиболее безопасный и надежный вариант для туристов – пользоваться трансферами, в том числе индивидуальными, которые организуют туроператоры. Или же обращаться к услугам транспортных компаний – так больше шансов, что в случае каких-либо инцидентов будет кому предъявить претензии, и в отношении неадекватного водителя примут меры.