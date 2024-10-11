Пермские астрономы приглашают на Сейшелы: наблюдать парад планет

Пермяков приглашают отправиться в путешествие на Сейшельские острова, чтобы наблюдать за парадом планет и исследовать созвездия. Тур организует пермский клуб любителей астрономии "Телескоп", сообщается на его странице в соцсети "ВКонтакте".

"Звездный тур на Сейшелы. Понаблюдаем в телескоп Celestron NexStar 5SE парад планет: Марс, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Примем участие в "экскурсии" по звездному небу с лазерной указкой. Познакомимся со "звездами-парами". Исследуем южные созвездия, звездные скопления и туманности, недоступные для северных широт. Наблюдение галактики "Млечный Путь", — говорится в анонсе астроклуба.

Также путешественники смогут насладиться необычным атмосферным явлением на закате, увидев зеленый луч при заходе Солнца в океан. В группу, которая отправится на экзотические острова, войдут 12 человек. Стоимость путешествия, которое рассчитано на шесть дней, составит 155 тысяч рублей для одного человека.