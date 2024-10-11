На курортах все еще тепло: в Анталье прячутся от жары, а в Анапе купаются

Предстоящие выходные порадуют туристов, отдыхающих на южных курортах, ярким солнцем и теплым морем. В Египте и Турции еще жара, в Сочи и Анапе зноя хоть и не предвидится, но погода, во всяком случае, в субботу обещает располагать к комфортному отдыху.

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«Так жарко, что купаться идем уже ближе к ночи», – рассказала TourDom.ru проживающая в Анталье турагент Мария Шекер.

По ее словам, температура воды +26 °С, в Аланье, где песчаные пляжи, море еще теплее +27 °С. Воздух прогревается примерно до таких же отметок. На выходных хорошая погода на средиземноморских курортах Турции должна сохраниться.

Тем, кто отдыхает на курортах Египта, жалобы на зной из Антальи покажутся несерьезными. В Шарм-эль-Шейхе в субботу и воскресенье ожидается ясная погода и +33 °С. В Хургаде также солнце и на градус теплее. Вода в Красном море в среднем +28 °С.

На российских курортах Черного моря, разумеется, не так жарко, но лето пока не заканчивается – особенно на фоне первого снега в Екатеринбурге или даже +10 в Санкт-Петербурге. В Анапе продолжаются вечерние гуляния – на набережной громкая музыка и танцы. А днем еще полно купающихся – плавают вместе с последними в этом году медузами.

«Народу так же много, как и всегда, но веселиться осталось недолго – уже во вторник придет “мороз” – будет всего +15 °С, а в ночь на среду и температура рухнет аж до +7 °С», – предупреждают местные блогеры.

Похожая картина в Сочи. Завтра ожидается солнце и +25 °С, а вот в воскресенье уже на 5 °С ниже. К тому же вполне возможны дождь и гроза. Следующая неделя, кстати, будет уже более прохладной и сырой.

На курортах Калининградской области, похоже, все-таки наступила настоящая осень. Сентябрь получился необычайно теплым, да и еще неделю назад было тепло и деревья стояли зелеными, сейчас же появились первые желтые и красные листья. На выходных в Светлогорске и Зеленоградске воздух прогреется не выше +13 °С. А в воскресенье, к еще большему неудовольствию туристов, зарядит холодный прибалтийский дождь.