Лучшие сувениры, которые стоит привезти из Турции

Вернуться из отпуска без сувениров — невиданное дело! Тем более, если вы отправляетесь в страну с невероятно богатой культурой. Мы поговорили с Аленой Никольской, продюсером и режиссером программы о путешествиях, которая рассказала нам, что можно привезти друзьям и родным из Турции, чтобы удивить и порадовать близких.

Ковер

Колоритный и при этом чуть ли не самый дорогой подарок, который вы можете привезти из этой страны. Как говорит наш эксперт, настоящий турецкий ковер делают только из овечьей шерсти и хлопка. И не забудьте взять сертификат у продавца — его могут попросить в аэропорту во время отлета из страны. Помимо прочего, при покупке ковра смотрите, чтобы с тыльной стороны были узелки — это говорит о ручной работе. И не гонитесь за яркими расцветками — как правило, это машинное изделие.

Косметика

Большая часть местной косметики в Турции создана на основе оливок. Натуральные составы должны порадовать поклонников эко-продуктов. Самые популярные косметические сувениры — мыло, шампуни и кремы. Вы можете приобрести целый набор и не ошибиться, родные будут в восторге.

Цветные лампы

Лампы из цветного стекла в техника мозаика — интересный подарок для творческого друга или члена семьи. Во включенном состоянии такая лампа создает невероятную атмосферу.

Алена: «Эти лампы не повторяются, так как выполняются вручную. Каждая из них уникальна по дизайну».

Важный момент — включите ее перед покупкой и не забудьте взвесить: лампа должна быть тяжелой.

Чай и кофе

Кофейные наборы из Турции — подарок мечты для кофемана. Вам могут предложить приобрести целый набор для приготовления напитка, однако, стоит потратить время и купить все отдельно, так вы сэкономите и при этом соберете свой уникальный набор. Еще больше счастья испытают поклонники чая, для которых в Турции есть варианты напитка на любой вкус.

Набор для хамама

Любители бани не останутся равнодушными, если вы порадуете их набором для хамама. В него входит все, что необходимо для банных процедур — от полотенца до перчаток для пилинга.

Колонья

Натуральный антисептик из Турции, который даст фору любому химическому продукту. В состав антисептика входят лимонные корки и немного спирта. Этим одеколоном турки омывают руки. Помимо прекрасной дезинфекции вы будете долгое время наслаждаться лимонным ароматом, который остается на руках.

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