Турист почти не пострадал, скатившись с вулкана на 200 метров

Ирландский турист скатился с вулкана в Индонезии вниз почти на 200 метров и чудом остался в живых. Об этом сообщает Daily Mail.

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Уточняется, что инцидент произошел на горе Ринджани в провинции Западная Нуса-Тенгаре 9 октября. 31-летний Пол Фаррел из Слайго поднимался наверх в одиночку, поскользнулся и упал. Прокатившись какое-то расстояние вниз, он сорвался со скалы, но получил лишь легкую травму плеча и порезы.

Спасатели нашли его сидящим в тени горного выступа. От радости мужчина выкурил сигарету и пообещал больше не уходить далеко от отеля. Эвакуировать туриста пришлось с помощью лебедки. В настоящее время его состояние удовлетворительное.

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