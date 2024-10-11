В Ессентуках устроили гастрофестиваль

В ставропольском городе-курорте Ессентуки стартовал гастрофестиваль «Попробуй Кавказ на вкус», на котором можно попробовать и приобрести различные виды сыра и вина.

Фестиваль проходит с 11 по 13 октября на Театральной площади.

«Гостям фестиваля будут представлены крафтовые сыры, продукция молочных производств, мясные деликатесы, мед и прочая продукция», — сообщается на сайте компании «Ростэкспотент», организующей мероприятие.

Помимо дегустаций гости праздника могут посетить мастер-классы от сыроделов и ремесленников и послушать выступления музыкальных коллективов.