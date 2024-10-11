«Полностью исчез средний класс». В каких условиях существует турбизнес

Тенденции в сфере выездного туризма стали одной из главных тем на фестивале для турагентств PAC fest, который провел 10 октября в одном из московских лофтов туроператор PAC Group. Своими наблюдениями в сравнении с допандемийным 2019 годом поделился генеральный директор компании Илья Иткин.

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Если говорить об объеме рынка, то за последние 5 лет он сократился вдвое – количество туристических поездок упало с 20 млн до 10–11 млн в год. Однако в денежном выражении есть рост, так как к услугам туркомпаний сейчас обращаются наиболее платежеспособные туристы. По словам Ильи Иткина, в 2024 году продажи в туроператоре выросли на 52%, что сделало год самым успешным в 34-летней истории PAC Group.

«Никогда еще на долю турбизнеса не выпадали такие испытания. Однако мы видим, что постепенно туристы адаптировались к новой реальности», – сказал Илья Иткин.

Этому способствует увеличение количества рейсов за границу.

Показательные изменения произошли в географии выездного туризма – они также видны на примере туроператора. Если в 2019 году в ассортименте лидировали европейские направления, прежде всего Италия, Чехия и Франция, то в 2024-м на переднем плане оказались Мальдивы, ОАЭ, Турция.

Наиболее динамично, по оценке Ильи Иткина, развивается Юго-Восточная Азия. Максимальный прирост бронирований наблюдается по Таиланду и Китаю. Значительно вырос интерес к турам в Индонезию, Японию, Малайзию. Охотнее туристы ездят и в морские круизы. Сейчас в ассортименте на их долю приходится 30% продаж против 25% в 2019 году.

Несмотря на произошедшие изменения, полного отказа от туров в Европу не произошло. Наоборот, турпоток в Европу в 2024 году вырос. Илья Иткин объяснил это благоприятной ситуацией с визами и назвал страны, которые сейчас выдают их россиянам наиболее охотно, – это Италия и Греция. В частности, количество итальянских виз, оформленных при поддержке туроператора, в 2024 году увеличилось на 183%, а греческих – на 87%. Лояльность консульств позволила туроператору нарастить объемы продаж туров в Европу:

«Рост связан с тем, что мы научились делать визы и открывать их системно».

Представители турагентств, с которыми пообщался корреспондент «ТурДома», подтверждают, что в 2024 году есть позитивные изменения – выросла глубина продаж. Появились туристы, уже сейчас планирующие отдых на 2025 год. Есть бронирования на январь-февраль и весенние месяцы. Вместе с тем заметна и тенденция к экономии у большинства клиентов.

«Полностью исчез средний класс. Преобладают запросы на туры стоимостью 200–300 тыс. руб. на двух-трех человек», – поделилась наблюдениями одна из участниц конференции.

Еще один коллега добавил, что некоторые туристы боятся или не могут сразу купить тур, предпочитая разбивать платеж на две части. С учетом того что сейчас рубль слабеет, такая стратегия приводит к тому, что большую часть тура приходится оплачивать по менее выгодному курсу. Финальная стоимость отдыха оказывается выше, чем при 100%-ной предоплате.

Чтобы работать с платежеспособными туристами, турагенты стремятся повысить свою квалификацию. Эта тенденция тоже проявила себя на мероприятии: большой интерес вызвали выступления экспертов туроператора, посвященные возможностям отдыха на Мальдивах, Маврикии, Сейшелах, в Индонезии, а также в Китае. Зоной роста считается и сфера морских круизов – в зале оказалось немало турагентов, которые никогда их не продавали, но решили попробовать.

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