В мире существует множество мест, где можно наблюдать диких дельфинов в их естественной среде обитания.

Одно из популярных мест для наблюдения за дельфинами в России – это пляж Апельсин в Сочи. В Черном море обитает три вида дельфинов: афалины, белобочки и азовки. Чаще всего можно увидеть именно афалин – крупных и дружелюбных дельфинов, которые часто подплывают близко к берегу.

В Египте природный заповедник Риф Сатайя, расположенный в Красном море, известен как место, где можно увидеть дельфинов практически круглый год.

Города России, в которых осенью особенно красиво

Если же вы окажетесь в Гонконге, у вас есть шанс увидеть редких белых дельфинов. Они обитают в водах Южно-Китайского моря и, несмотря на свою относительную редкость, привлекают туристов со всего мира.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @zhilibyli_ru.