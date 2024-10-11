Российских туристов продолжат пускать в Европу по старым правилам

Запуск новой системы въезда / выезда туристов в Европу EES (Entry/Exit System) официально отложен. Она должна была заработать еще 10 ноября, но некоторые государства – члены Евросоюза не готовы к ее внедрению. Об этом сообщила Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

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По ее словам, против запуска EES выступают Германия, Франция и Нидерланды. На эти страны приходится около 40% трансграничных поездок внутри Европы. Причина отказа от нововведения банальная. Функционал EES должен строиться на централизованной системе, которой занималось агентство ЕС по IT-решениям EU-Lisa. Однако ведомство просто не справилось с задачей в срок.

«10 ноября больше не рассматривается как дата запуска системы. Новых сроков мы назвать не можем», – сообщила Ильва Йоханссон.

Еврокомиссар добавила, что EES могут попробовать запустить поэтапно, в отдельных странах. Но это вряд ли вопрос текущего года.

Напомним, новая система предполагала, что иностранные туристы, в том числе россияне, при въезде в Евросоюз должны на границе сдавать отпечатки пальцев, проходить биометрию лица и специальное собеседование. Вот только отдельные страны высказали опасения, что без предварительного тестирования EES такой подход может привести к транспортным коллапсам в аэропортах Европы.