Туристка неделю не может найти потерянную в аэропорту кошку

Жительница Астаны уже неделю не может найти кошку, с которой летала в Турцию. Она возвращалась с домашним питомцем рейсом DV 492 Стамбул – Астана 4 октября.

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Багаж пришел, но вот домашнего питомца в переноске вместе с ним не оказалось. Выяснилось, что во время разгрузки клетку с животным уронили – она открылась, а четырехлапая путешественница убежала. Ее стали искать, но пока безрезультатно.

Впрочем, владелица мурлыки почему-то сильно сомневается как в том, что работа в этом направлении действительно ведется, так и в том, что она даст плоды.

«Я думаю, что никто не ищет. Возможно, она до сих пор в здании или убежала в лесополосу. Для них это просто кошка, а для нас – член семьи», – заключила женщина.

Ранее TourDom.ru писал, что туристов с болонкой не посадили на самолет из-за размера переноски. В авиакомпании заявили, что беспокоились о благополучии питомца.