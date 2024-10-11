Туристку депортировали с Бали после отказа оплатить завтрак

Туристка из Нидерландов решила насладиться бесплатным завтраком в пятизвездочном отеле в районе Нуса Дуа на юге Бали.

Она проникла в ресторан под видом постояльца, чтобы не платить, но была задержана охраной. В итоге у незадачливой иностранки аннулировали многоразовую полугодовую визу и 8 октября депортировали на родину, сообщило издание Kompas.

На злополучный завтрак 35-летняя голландка решила пойти 13 сентября. Когда ее уличили в обмане, менеджер гостиницы предложил решить вопрос мирно – внести в кассу положенные деньги. У псевдогостьи не оказалось достаточной суммы и поэтому пришлось вызвать полицию.

В ходе расследования выяснилось, что в страну голландка приехала в конце августа. Она сняла на острове комнату за 300 тыс. индонезийских рупий (около 1,9 тыс. руб.) в день, занималась йогой и медитацией. На родине женщина числилась безработной по состоянию здоровья и получала ежемесячное пособие в 1400 евро. Свое поведение она объяснила тем, что очередная выплата от государства еще не пришла, а ей захотелось есть.

Местные власти такой историей разжалобить не удалось, и туристку посадили под замок в иммиграционном центре в Денпасаре. Там она больше 3 недель ожидала решения о депортации. В аэропорт голландку привезли в сопровождении офицеров иммиграционной службы. Теперь она нескоро сможет вернуться на Бали – за несоблюдение законов Индонезии ее внесли в «черный» список.

Ранее TourDom.ru писал, что на Бали российский турист выпивал-закусывал в ресторанчике, а когда его попросили рассчитаться, устроил дебош. В результате попал под депортацию – власти провинции объявили о «нулевой терпимости» к иностранцам-нарушителям.