Эксперт: российские туристы начали активно готовиться к новогодним каникулам

Российские туристы уже начали активно готовиться к новогодним каникулам, рассказал в беседе с RT Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru.

«Объём бронирований туров на это время больше прошлогоднего в 2,3 раза. Люди предпочитают провести январские праздники на пляжах. Наиболее популярными оказались поездки в Египет, Таиланд и ОАЭ», — рассказал эксперт.

По его словам, самыми востребованными стали поездки к Красному морю, там встретить Новый год планируют 22% туристов.

«Средний чек составляет 255 тыс. рублей за тур. Курортное направление Юго-Восточной Азии на втором месте (19%). Средняя цена отдыха — 359 тыс. рублей. Отдых в ОАЭ (17%) стоит почти столько же — 360 тыс. рублей в среднем», — объяснил Козырев.

Отмечается, что поездки по России оказались на четвёртом месте (16%), в прошлом году отечественные курорты занимали лидирующую строчку.

«Тогда на внутренние направления приходилось 38% от общего числа бронирований на новогодние каникулы. Средний чек на путешествия по стране вырос с 80 тыс. до 105 тыс. рублей. Турция замыкает рейтинг, она занимает пятое место, туда собираются на новогодние праздники 8% отдыхающих. Средний чек — 247 тыс. рублей за тур», — заключил собеседник RT.

Ранее в РСТ рассказали о росте спроса на новогодний отдых в Белоруссии среди россиян.