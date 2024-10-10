Туристы лишились дня отдыха в ОАЭ из-за длительной задержки рейса

Турагент, подписчик тг-канала «Крыша ТурДома», сообщил нам о конфликтной ситуации. Его туристы должны были вылететь из Санкт-Петербурга в Дубай (ОАЭ) в ночь с 9 на 10 октября, но рейс авиакомпании flydubai задержался более чем на сутки – на 30 часов. День отдыха оказался потерян.

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«Тур был и так не слишком продолжительный, мои клиенты хотели продлить пребывание в Эмиратах на одну ночь. Я передал их пожелание туроператору, но тот отказал – сослался на отсутствие такой возможности и предложил обращаться за компенсацией по возвращении из поездки. Однако туристам важнее провести на отдыхе запланированное время, а не вернуть часть денег за потерянные сутки», – рассказал турагент.

Как поясняет юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская, даты вылета относятся к существенным условиям договора реализации турпродукта. Изменить их можно только по взаимному соглашению сторон. Поэтому перенести обратный рейс получится только с согласия туроператора.

Однако существенные условия договора уже нарушены в одностороннем порядке, ведь в ОАЭ туристы вылетели позже. Поэтому в соответствии с Законом «О защите прав потребителей» они имеют право на уменьшение стоимости тура. Расчет денежной компенсации можно потребовать, исходя из пропорционального уменьшения как цены проживания, так и всего турпакета.

Что касается задержки вылета, то рейс FZ 992 авиакомпании flydubai должен был отправиться из Пулково вчера, 9 октября, в 00:30, однако был перенесен на сутки, а затем откладывался еще дважды – сначала на 5 утра, затем на 6. В итоге борт прибыл в аэропорт Дубая только сегодня в 12:44. На время ожидания в Санкт-Петербурге иногородним пассажирам предоставили размещение в гостинице.

В службе поддержки авиакомпании flydubai масштабный сбой в расписании прокомментировали порталу TourDom.ru лаконично – объяснили его «операционными причинами».