Более 20 россиян отказались пускать в Молдавию

Более 20 российских путешественников отказались пускать в одну европейскую страну — Молдавию. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

По словам одной из соотечественниц, Елены, во время паспортного контроля ее забрали на допрос, после которого выдали письменный отказ на въезд. В ходе разговора задавали классические вопросы о причинах и сроках пребывания в стране.

Кроме россиян, среди не допущенных в Молдавию лиц были граждане Белоруссии, Таджикистана и Италии. Елена рассказала, что один из них находится в аэропорту уже три дня и чувствует себя плохо.

Ранее российскую туристку отказались пускать в Германию перед чемпионатом Европы по футболу из-за паспорта. Туристка отметила, что ее не депортировали — официально она еще имеет возможность приехать в Германию.