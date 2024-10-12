Топ-10 городов мира, где жить дороже всего

Дороговизна квартир и домов объясняется вовсе не роскошными условиями.

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Они считались городами с благополучной и размеренной жизнью. Казалось, что этим мегаполисам не страшны никакие экономические кризисы. Однако нынешняя сложная ситуация заставляет поднимать цену на даже самые скромные квартиры. Недавнее исследование определило десятку городов, жители которых не могут купить собственные дома и квартиры.

Гонконг, Китай

Численность населения: 7,346 млн (на 2022 год);

Средняя стоимость квартиры: от € 1 млн (105 млн рублей);

Средняя аренда жилья: от € 1300 (135 тыс. рублей) в месяц.

Гонконг считается единственным китайским городом и первым в рейтинге мегаполисов мира по недоступности жилья. Гонконг – мощный азиатский финансовый центр – не торопится решать эту проблему. До сегодняшнего дня в городе наблюдается низкий уровень владения жильём – 51%.

Гонконг известен на всю планету не только крошечными квартирами, где негде развернуться, но и просто фантастическими арендными платами. В городе, население которого составляет почти 7,5 млн человек, приобрести дом или квартиру можно лишь при солидных счетах в банке.

Судите сами: жильё в 200 кв. м в центре стоит € 1,54 млн (более 160 млн рублей). Одна из главных причин недоступности жилья в Гонконге кроется в недостатке свободной земли. К этому следует добавить, что состоятельные бизнесмены материкового Китая инвестируют деньги в местную недвижимость.

Как правило, подобная деятельность приводит к резкому росту цен на квартиры и дома. А ждать социального жилья для малообеспеченных жителей города придётся десятилетиями. Уже сейчас правительство Гонконга задумывается о создании намывных островов, где начнут строить жильё для бедных.

Сидней, Австралия

Численность населения: 5,297 млн (на 2022 год);

Средняя стоимость квартиры: $ 800 тыс. (свыше 72 млн рублей);

Средняя аренда жилья: от $ 4200 (от 400 тыс. рублей) в месяц.

В последнее время всё чаще говорят, что Сидней находится в тисках жилищного пузыря. Финансовая столица Австралии с мягким климатом и знаменитыми пляжами, в которой проживают около 5,5 млн человек, столкнулась с серьёзными проблемами.

Например, чтобы купить средний по качеству дом в Сиднее, почти каждый житель города должен выложить колоссальные суммы. Даже для богатого и процветающего города это очень дорого.

Недоступность жилья ещё вызвана существующей в Сиднее очень жёсткой и долгой процедурой согласования строительства новых объектов. В городском Департаменте планирования и окружающей среды бьют тревогу.

Местные специалисты утверждают, что сегодня существует дефицит в 100 тыс. жилищ, когда в год вводят в эксплуатацию лишь 10 тыс. домов. Средняя цена дома в Сиднее составляет более $ 1 млн (выше 105 млн рублей). Увы, ситуация с недоступностью недвижимости в будущем, по прогнозам экономистов, только ухудшится.

Ванкувер, Канада

Численность населения: 675 218 (на 2017 год);

Средняя стоимость квартиры: $ 1,2 млн (почти 115 млн рублей);

Средняя аренда жилья: от $ 2100 (от 200 тыс. рублей) в месяц.

В Ванкувере усилилась, странная, но закономерная тенденция: люди семьями снимаются с насиженных мест и уезжают в провинцию. Отметим, что средняя стоимость жилья в Ванкувере составляет около $ 1,2 млн (почти 115 млн рублей). Такая сумма, разумеется, по карману лишь местным богачам. Основную причину недоступности жилья в городе связывают с ограниченным пространством.

Ванкувер находится в своего рода географической осаде окружающих его гор и залива. В данном случае возникла пиковая ситуация: чем больше приезжих, покупающих жильё, тем меньше остаётся земель для строительства.

Опять-таки состоятельные люди – чаще из Гонконга и материкового Китая – скупают целые кварталы, скажем, в Даунтауне. В итоге дома и квартиры пустуют: никто в них не живёт. К тому же в Ванкувере очень высок спрос на недвижимость премиум-класса, которую способны приобрести только специалисты с высокими доходами, облюбовавшими комфортный канадский город.

Сан-Хосе, Калифорния, США

Численность населения: 971 233 (на 2022 год);

Средняя стоимость квартиры: свыше $ 1 млн (100 млн рублей);

Средняя аренда жилья: от $ 3100 (от 300 тыс. рублей) в месяц.

Этот солнечный город в штате Калифорния называют негласной столицей Кремниевой дoлины. Сан-Хосе давно превратился в центр ультрасовременных технологий и инноваций. Богатейший город Америки привлекает многих своим мягким климатом и прекрасными пляжами.

Однако за этой красивой картинкой стоят серьёзные проблемы. В Сан-Хосе огромное количество бездомных. А город возглавляет список с нулевым уровнем доступности жилья. К примеру, нет ни одного дома в городе, который могла бы купить семья с годовым доходом свыше $ 100 тыс. (9,5 млн рублей).

К сожалению, политика землепользования в Сан-Хосе направлена на остановку роста города. А это сразу же приводит к резкому росту цен на жильё. Существующую проблему усугубили также инвесторы, которые ради прибыли постоянно поднимают стоимость недвижимости.

Правда, власти Сан-Хосе нашли любопытный способ её решения. Речь идёт о строительстве клубных домов. Крошечные домики с жилой площадью в 7 кв. м, где есть все удобства – ванная комната с душевой и туалетом, будут заселять бесплатно те, кто лишён крыши над головой. Но право на такое жильё надо ещё заслужить. Бездомный должен бросить все вредные привычки и начать новую, по-настоящему человеческую жизнь.

Лос-Анджелес, Калифорния, США

Численность населения: 3,822 млн (на 2022 год);

Средняя стоимость квартиры: от $ 645 тыс. (выше 60 млн рублей);

Средняя аренда жилья: $ 2800 (266 тыс. рублей) в месяц.

Простые американцы говорят, что этот город просто пухнет от денег. В столице мировой киноиндустрии проживают свыше 3 800 000 человек, многие из которых не успевают следить за ростом цен на всё необходимое. Даже самые высокие зарплаты в Лос-Анджелесе не позволяют, к примеру, купить подходящее по доходам жильё.

Самая главная причина, породившая нездоровую ситуацию, – это активное строительство невероятно дорогих домов. И как следствие – астрономическое повышение арендной платы в уже готовой недвижимости. В среднем она составляет от $ 2800 в месяц.

В Лос-Анджелесе около 93 тыс. пустующих домов при 41 тыс. бездомных людей. И немудрено, что подобное положение стало головной болью местных властей. Палаточные лагеря бомжей буквально оккупировали Лос-Анджелес.

Муниципалитет города как-то пытался облегчить участь людей, живущих в тяжёлых условиях. И $ 57 млн было выделено на то, чтобы каждый бездомный мог бесплатно пользоваться в любое время туалетом и душевой комнатой. Кстати, стоимость простенькой двухкомнатной квартиры в Лос-Анджелесе составляет $ 645 тыс.

Гонолулу, Гавайи

Численность населения: 343 421 (на 2022 год);

Средняя стоимость квартиры: $ 420 тыс. (40 млн рублей);

Средняя аренда жилья: $ 1200 (около 115 тыс. рублей) в месяц.

Этот райский уголок на Гавайях привлекал туристов со всех концов планеты. И пользовался огромной популярностью, несмотря на высокие цены в магазинах и в местах отдыха. Однако после пандемии всё изменилось. Туристов стало гораздо меньше.

Первые признаки всеобщего кризиса были обнаружены на рынке жилья. Оказалось, что цены на квадратные метры намного уступают доходам жителей Гонолулу. И главная причина происходящего заключалась в существующей порочной политике землевладения.

В данном случае искусственно ограничивалось предложение жилья – и в результате разом повышались цены на землю, на которой планировалось строительство новых домов. Сейчас в Гонолулу проживают около 350 тыс. человек, которые ещё 10 лет назад были уверены в своём будущем. А сегодня даже арендовать крошечную комнату на окраине обойдётся минимум в $ 1200 (около 115 тыс. рублей) в месяц.

Мельбурн, Австралия

Численность населения: 5,207 млн (на 2023 год);

Средняя стоимость квартиры: от € 220 тыс. (выше 23 млн рублей);

Средняя аренда жилья: € 2800 (от 300 тыс. рублей) в месяц.

Один из самых благополучных и процветающих городов Австралии также не избежал жилищного кризиса. Если раньше почти каждый житель называл дом в 120 кв. м лачугой, то сейчас он бы и рад купить такой. Жаль только, что цены на него резко пошли в гору.

Сейчас обычную двухкомнатную квартиру в 60 кв. м, расположенную недалеко от центра Мельбурна, можно купить не менее чем за € 220 тыс. (выше 23 млн рублей). По последним данным, численность населения Мельбурна составляет больше 5 млн человек.

Специалисты полагают, что продолжающийся прирост играет в сложившейся ситуации крайне негативную роль. Он невольно вызвал повышенный спрос на жильё в новостройках. Рынок недвижимости быстро среагировал на ситуацию. Воспользовавшись острой нехваткой жилья, инвесторы тут же подняли цены на имеющиеся дома и квартиры. В итоге многим арендаторам пришлось переезжать в коммунальные квартиры из-за возникшего роста арендных ставок.

Сан-Франциско, Калифорния, США

Численность населения: 808 437 (на 2022 год);

Средняя стоимость квартиры: от $ 1,5 млн. (более 150 млн рублей);

Средняя аренда жилья: $ 3100 (300 тыс. рублей) в месяц.

Некогда процветающий город претерпел неприятные изменения. Сан-Франциско всё чаще стали называть мегаполисом, который захватили бездомные. По последним данным, численность населения города составляет свыше 800 тыс. человек. Эта цифра могла быть больше, но жители спешно покидают город.

Отметим, что 32% офисной недвижимости в Сан-Франциско пустует. Огромный город стоит на пороге жилищного кризиса. К примеру, трёхкомнатную квартиру в отдалённом районе в старом доме можно приобрести за € 385 тыс. Это очень высокая цена за недвижимость, не соответствующая её качеству.

Специалисты выделяют несколько причин, связанных с недоступностью жилья. Одна из них – жёсткие и строгие правила зонирования в Сан-Франциско. Другая причина заключается в том, что бурный экономический рост индустрии высоких технологий создал сотни тысяч рабочих мест. И срочно потребовалось жильё, которое не успевали строить. Добавим сюда долгую бюрократическую волокиту по выдаче соответствующих разрешений.

Сан-Диего, Калифорния, США

Численность населения: 1,381 млн (на 2022 год);

Средняя стоимость квартиры: $ 380 тыс. (свыше 36 млн рублей);

Средняя аренда жилья: $ 4000 (380 тыс. рублей) в месяц.

Большинство из жителей, как ни странно, не имеют собственного жилья. И чуть ли не в течение всей своей жизни им приходится арендовать дома и квартиры. Скажем, кондоминиум с одной спальней в новом доме Сан-Диего оценивается в $ 380 тыс. Осилить подобную сумму обычный житель города не может.

Многие горожане возмущаются тем, что вместо доступного по деньгам жилья им подсовывают на рынке недвижимости коттеджи с личным прудом и огромным земельным участком стоимостью в $ 814 тыс. (более 77 млн рублей).

Главная причина существующей жилищной проблемы связана с отсутствием земель для новых застроек. По мнению экономистов, корпоративные синдикаты недвижимости в последние годы активно скупали дома, квартиры, коттеджи, диктуя выгодные для себя условия. Им удалось вытеснить индивидуальных покупателей и поднять цены на жильё и его аренду.

Торонто, Канада

Численность населения: 2,93 млн (на 2017 год);

Средняя стоимость квартиры: от $ 280 тыс. (от 26 млн рублей);

Средняя аренда жилья: $ 2000 (190 тыс. рублей) в месяц.

Долгое время Торонто был в числе мегаполисов, который держится на плаву и способен выдержать любой жилищный кризис. Увы, после пандемии резко выросла себестоимость строительства. А высокие ставки по кредитам усугубили ситуацию на жилищном рынке.

В итоге многие инвесторы отказались покупать дома и квартиры в Торонто. В данной ситуации доходы большинства жителей канадского города не поспевают за ценами на недвижимость. К примеру, теперь небольшой дом продаётся за $ 1,6 млн (более 150 млн рублей).

Канадцы, привыкшие к умеренным расходам, остались в сильном проигрыше. Теперь даже аренда однокомнатной квартиры стоит от $ 2000 (190 тыс. рублей) в месяц.