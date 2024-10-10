Как отдохнуть в Минске за два дня

Совершить поездку к нашим соседям-белорусам на выходные и успеть познакомиться с основными достопримечательностями и историей Минска за два дня вполне реально. Красный костел, уникальное здание национальной библиотеки необычной формы, старинные улочки, площадь Независимости и многое другое туристы могут посетить за время короткого вояжа. В этом убедилась корреспондент ИА «В городе N» минувшим летом.

Безусловно, для глубокого погружения в историю столицы Республики Беларусь нужно гораздо больше времени, но для первого знакомства с городом двух дней будет вполне достаточно.

Далее рассказ о поездке пойдет от первого лица.

Два часа в полете

Когда в моем насыщенном рабочем графике вдруг наметились свободные выходные, я решила использовать их для поездки в какой-нибудь новый для меня город. Выбирала по нескольким критериям: быстро добраться, не сильно потратиться и, конечно, чтобы там было что посмотреть. Столица Белоруссии отвечала всем этим требованиям.

Добраться из Нижнего Новгорода до Минска можно на самолете — время в пути займет не более двух часов. Конечно, есть и прямой поезд, который запустили в декабре прошлого года. Но, если вы выберете его, то в дороге вам придется провести почти двое суток, то есть, все выходные потратите только на то, чтобы доехать до точки назначения. Еще до того, как поезд начал курсировать, он подвергся жесткой критике нижегородцев, которые считают, что это слишком долго, да и билеты стоят недешево.

Можно доехать и через Москву на «Ласточках», что займет как минимум 12 часов. Поэтому мой выбор был очевиден.

Конечно, рейсы в Минск из Нижнего Новгорода и обратно отправляются не каждый день, но летом действовало очень удобное расписание — можно было вылететь из аэропорта имени Чкалова в пятницу вечером и вернуться в понедельник ночью, чтобы утром успеть на работу. Сейчас тоже есть такая возможность. В крайнем случае, можно вылететь рано утром в субботу — у вас также будет почти два полных дня на то, чтобы погулять по белорусской столице.

Билеты туда и обратно обошлись мне в 13 тысяч рублей. Если озаботиться покупкой заранее, то можно найти и дешевле.

Готовясь к поездке, я заранее обменяла небольшую сумму на белорусские рубли. Забегая вперед, скажу, что этого можно было не делать. Почти везде в Минске принимают российские карты «Мир». Наличка может пригодиться, к примеру, если вы захотите купить сувениры у торговцев на улице, где нет терминалов оплаты. Впрочем, большинство из них принимает и переводы. Есть кафе, где нельзя расплатиться картой, но таких очень мало.

Первые впечатления

Из Нижнего Новгорода в Минск я вылетела в 18:30, и менее чем через два часа была на месте. Уже из иллюминатора можно наблюдать бескрайние поля и голубые озера братской республики. Красота, действительно, неописуемая!

Добраться из аэропорта до центра города я планировала на общественном транспорте, который, согласно информации в интернете, должен был еще ходить в это время. Однако водитель стоящего на остановке автобуса заявил, что мест в салоне уже нет — все билеты проданы. Так и не дождавшись следующего, пассажиры, которые, как и я, не смогли уехать, начали вызывать такси.

Пришлось подключить роуминг, что обошлось в 450 рублей. К счастью, в Минске работает известный сервис такси. Машина приехала довольно быстро, и через 40 минут я оказалась на Бобруйской улице, около железнодорожного вокзала.

Поначалу в сумерках Минск мне показался темным и неуютным. Но, когда спустя несколько минут включилась подсветка зданий и уличные фонари, город предстал во всей своей красе. Первое, что мне хотелось увидеть, — это знаменитые Минские ворота. Так называют архитектурный комплекс из двух домов, построенных в середине прошлого века. Находится он прямо напротив вокзала. С подсветкой, действительно, выглядит впечатляюще.

Ожидая подругу, которая должна была приехать из Москвы на «Ласточке», я успела прогуляться до площади Независимости — самой большой в Минске — и увидеть Красный костел. Это наиболее известный католический храм белорусской столицы, построенный в 1905 — 1910 годах. Внутрь попасть не удалось, так как время было уже позднее, к тому же, как я потом прочитала в интернете, после пожара 2022 года костел закрыли на ремонт. Но и внешне памятник архитектуры выглядит величественно.

Также на площади можно увидеть Дом правительства Республики Беларусь, скульптуру зодчего и множество зданий, которые очень красиво смотрятся с подсветкой.

Квартира в Минске на две ночи нам обошлась в 10 тысяч российских рублей. Жилье мы сняли достаточно скромное, в старом доме, но нас оно привлекло тем, что рядом находится метро, а до центра города можно дойти пешком. Кстати, проезд в минской подземке стоит 90 белорусских копеек — это меньше 30 рублей в переводе на российские деньги. И там до сих пор используются пластиковые жетоны.

Ночью мы еще успели погулять по набережной реки Свислочь недалеко от нашего съемного жилья, но она нам показалась темной и не слишком благоустроенной.

Поездка со вкусом

На следующее утро отправляемся в центр города. На старинной улице Раковской нас внезапно застал проливной дождь, от которого пришлось спасаться в ближайшем кафе. Впрочем, посещение заведений общепита все равно входило в наши планы, так как мы собирались познакомиться и с местной кухней.

Будучи в Минске, обязательно надо попробовать знаменитые белорусские драники — картофельные оладьи. Кстати, годом ранее это традиционное блюдо довелось продегустировать в Витебске, и там оно мне совершенно не понравилось. Однако после посещения кафе в белорусской столице я изменила мнение о драниках в лучшую сторону.

Порция национального блюда стоит от 15 до 18 рублей в зависимости от того, какой гарнир к нему вы выберете — грибы, свинину, семгу или просто сметану. То есть, если хотите перевести на наши деньги, умножайте на 29 (такой был курс на момент публикации — прим. ред.).

Кстати, и сами кафе в Минске очень атмосферные. Интерьеры оформлены в стиле старых трактиров или крестьянских домов с глиняной посудой, хозяйственной утварью и тяжелыми дубовыми столами.

Переждав дождь, отправляемся дальше, любуясь историческими зданиями. На пути постоянно попадаются оригинальные арт-объекты — макет старинной прядильной машины, скульптура ежика в тумане, ветровая инсталляция «Василек» — этот цветок считается одним из символов Республики Беларусь.

Галопом по центру

Успеваем полюбоваться и видом на кафедральный Собор Святого духа. Говорят, он очень красив изнутри, но мы не любители религиозного туризма, да и времени у нас не так много, так что двигаемся дальше.

Набережная Свислочи при дневном свете выглядит гораздо привлекательнее, чем ночью. Отсюда открываются виды и на старинные дома, и на современные здания, и на постройки советского времени — настоящее смешение эпох.

По пути забегаем в сувенирную лавку, чтобы приобрести что-нибудь на память о поездке и подарки для близких. Помимо традиционных магнитиков и кружек, туристы охотно берут изделия из глины, дерева, соломы, лозы и даже соленого теста, созданные руками местных мастеров. А вот знаменитые белорусские конфеты лучше покупать в обычных супермаркетах — там и выбор больше, и цены ниже.

После небольшого шопинга продолжаем прогулку. По пути встречается множество жанровых скульптур — пожарный, городовой с собакой, курильщик, девочка с зонтиком и другие.

«Военный» вечер

Уже после заката отправляемся к стеле «Минск — город-герой» — знаковому месту для белорусов и обязательному к посещению для туристов. Также хотелось увидеть и фонтан на воде. На пути неожиданно встречаем колонну военной техники.

Сказать по правде, она нас даже немного испугала. Поначалу мы предположили, что в городе проходит парад в честь Дня независимости. Однако до праздника оставалось еще несколько дней, да и кто проводит такие мероприятия по ночам? Впоследствии выяснилось, что техника ехала с репетиции парада. На сам праздник, конечно, мы уже не попадали, но по количеству боевых машин можно было предположить, что минчан ждало действительно масштабное зрелище.

В итоге до мемориала со стелой мы благополучно добрались, а вот фонтан не работал. Впрочем, «Минск — город-герой» — это не только обелиск, а целый комплекс, включающий в себя скульптуру «Родина-мать» и музей истории Великой Отечественной войны. Последний к тому времени, как мы туда добрались, уже был закрыт. Впрочем, даже просто увидеть эту знаковую достопримечательность было необходимо.

Город с высоты птичьего полета

Следующий день мы посвятили осмотру достопримечательностей северо-восточной части Минска. В особенности нас интересовала национальная библиотека Беларуси. Это оригинальное здание имеет форму ромбокубооктаэдра — в просторечии его называют алмазом. Его высота составляет почти 74 метра — 23 этажа. А фонд библиотеки насчитывает более 10 тысяч экземпляров, среди которых не только книги, но и рукописи.

На последнем этаже здания находится обзорная площадка, которая и была нашей целью. Билет туда стоит 10 белорусских рублей. Посетители поднимаются наверх на панорамном лифте. С высоты открываются потрясающие виды на город. В основном это современные здания, но можно увидеть и изгибы реки с фонтанами на воде, и раскинувшийся около библиотеки парк, и Всехсвятскую церковь.

Этажом ниже находится картинная галерея, где представлены работы местных художников. Ее посещение входит в стоимость билета на смотровую площадку. Выставочное пространство имеет довольно скромные размеры, и обойти его можно буквально за несколько минут. Кстати, экспозиция регулярно обновляется. Также рядом работает кафе.

Памятники и скульптуры

Затем мы погуляли по территории около библиотеки. Там находится памятник первопечатнику Франциску Скорине, а также буквам «Аз» и «Ять».

Рядом разместился арт-объект в виде огромной книги. Приятно пройтись и по зеленому скверу, который носит название «Парк писателей», отдохнуть у воды. Кроме того, там можно покататься на катамаранах.

После этого мы успели посетить сквер у знаменитого Комаровского рынка, который считается главным в городе. Территорию украшает фонтан, а также скульптуры лошади, коровы, гусей, фотографа и дамы с собачкой.

Затем вернулись в центр, где успели немного погулять по небольшим улочкам с множеством старых домов и кафе, после чего уже пришлось спешить в аэропорт.

Конечно, объять необъятное за два дня невозможно. Очень хотелось посетить и ботанический сад, и городскую ратушу, и музей кота, и многочисленные парки, и старинные замки в окрестностях Минска. Что ж, будет повод навестить гостеприимную белорусскую столицу снова. Первое знакомство с городом оставило только положительные впечатления, и я надеюсь сюда вернуться, когда появится такая возможность.