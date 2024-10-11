Стюардесса назвала «утопающий в грехе и разврате» город

Работающая в авиакомпании Emirates стюардесса из России назвала город Европы, который «утопает в грехе и разврате». Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам бортпроводницы, речь идет про Амстердам. При этом она заметила, что в столице Нидерландов интересная архитектура. Россиянка дала городу три балла из возможных десяти.

Ранее эта же стюардесса назвала лучший город Европы из тех, в которых побывала. Так, первое место в ее личном рейтинге заняла столица Португалии — Лиссабон. Этому городу бортпроводница дала 100 баллов из десяти.