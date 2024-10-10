Из Екатеринбурга в Египет возобновится авиасообщение

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет рейсы из Екатеринбурга в Египет. Чартерная программа стартует с 28 октября. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

«Рейсы в Шарм-эш-Шейх будут выполняться из Екатеринбурга один-два раза в неделю. Кроме того, два-три раза в неделю самолеты авиакомпании будут летать из Кольцово в Хургаду», — следует из сообщения.

Перелеты будут осуществляться на лайнерах Airbus A321neo. Время в пути займет чуть больше шести часов.

Арабская авиакомпания Air Arabia почти втрое увеличит количество рейсов из Екатеринбурга в Шарджу (ОАЭ). С конца октября самолеты будут летать 11 раз в неделю. Через Шарджу пассажиры смогут отправиться в Мумбаи (Индия), Милан (Италия), Афины (Греция) и другие страны.