Возрос спрос на новогодний отдых в Белоруссии

Юрий Барзыкин, председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) и представитель «Турпомощи», рассказал в беседе с RT на международном конгрессе туроператоров в Минске, что востребованность белорусского направления на новогодние праздники среди российских туристов выросла на 30—40%.

Кроме того, эксперт напомнил, что между Белоруссией и Россией курсируют 26 пар поездов, задействовано почти два десятка авианаправлений, а общий турпоток по итогам прошлого года составил 5 млн человек.

«Конечно, многие приезжают по семейным обстоятельствам, по различным делам. Но можно констатировать, что не менее 70% — это туристы, те, кто приезжает в Белоруссию из России не для работы», — заключил он.

Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip составили список городов и стран, куда россияне могут съездить этой осенью.