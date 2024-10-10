Турэксперт назвал зарубежные направления для отдыха на Новый год

Генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина рассказала о перспективных зарубежных направлениях для отдыха в новогодние праздники, а также о ценах на туры.

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На Новый год семейных номеров в Азии и Африке почти не осталось, а цены на отдых в Объединённых Арабских Эмиратах, наоборот, снизилась благодаря увеличению числа авиарейсов, отметила она в беседе с газетой «Известия».

Самыми востребованными направлениями для выездного отдыха остаются Таиланд, Египет, ОАЭ и Турция. Также российским туристам интересны Китай, Шри-Ланка, Куба, Катар, Индонезия, Вьетнам, Мальдивы и другие.

Адамушкина также посоветовала не затягивать с покупкой тура.

«Для примера, тур в хорошую "тайскую четвёрку" обойдётся в 240 тыс. рублей с вылетом 24 декабря, и уже в 380 тыс. рублей — с вылетом 28 декабря», — заметила эксперт.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, какие направления могут быть интересны для осенних путешествий.