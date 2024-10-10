Эксперт ответил, получится ли отметить новогодние праздники на Хайнане

Туристы, которые собираются отметить новогодние или рождественские праздники на Хайнане, интересуются, будут ли отели организовывать праздничные банкеты – как это было до пандемии.

© tourdom.ru

Ситуация отличается в зависимости от конкретного курорта, говорит председатель совета директоров туроператора China Travel Сергей Назаров.

«Общая тенденция такова, что отели очень хотят делать новогодние банкеты, программы готовят, отелям это безумно интересно. Точно будут делать в гостиницах, расположенных на побережье бухты Дадунхай, – там традиционно много российских туристов. Сложнее в Ялунване (курортная зона в 25 км от Саньи. – Ред.), где преимущественно отдыхают китайские туристы и собрать наших соотечественников не так просто», – отмечает Сергей Назаров.

Как рассказали TourDom.ru представители туроператора PAC Group, некоторые отели, в основном в Дадунхае, уже сверстали праздничные программы и выставили цены. Так, в Palm Beach Resort & Spa Sanya 4* и Sunshine Resort Intime Sanya 5* подошли к вопросу широко – здесь будет как новогодний банкет (40–57 долларов на человека), так и два рождественских – по григорианскому и юлианскому календарю (цена – от 24 до 69 долларов). В Harman Resort Hotel Sanya 5* встреча Нового года обойдется дороже – 85 долларов. А в Yalong Bay Villas & Spa 5* в бухте Ялунвань ценник еще выше – 154 доллара.

По словам Дениса Полушина из PAC Group, банкеты хоть и включены в обязательную программу, но по факту от них можно отказаться. Он отметил также еще одну особенность: меню будут состоять преимущественно из блюд китайской кухни.

О нюансах говорят и в компании Sanya Phoenix International Travel Service:

«Отмечаться международный Новый год будет вовсе не так, как мы привыкли – праздничный ужин пройдет с 18:00 до 22:00. Далее программы не предусмотрено. Сейчас отели, которые активно работают с российскими туристами, думают о проведении праздничного ужина по привычной для нас схеме, но пока на 100% ни один отель не подтвердил вариант празднования до 02:00 с развлекательной программой, характерной для нашего рынка».

Если кто-то непременно хочет традиционного русского веселья – с оливье, шампанским и селедкой под шубой, то можно забронировать столик в одном из русских ресторанов. Некоторые из них готовят специальную праздничную программу.

В сентябре TourDom.ru написал, что российский турбизнес поворачивается в сторону Китая. Эксперты делают ставку на новогодние туры в Пекин, Шанхай и на Хайнань.