Возобновит ли Thai Airways рейсы из России в Таиланд

Возобновление рейсов таиландского нацперевозчика Thai Airways между Бангкоком и Москвой, которое намечалось на текущий год, по всей видимости, не состоится и в следующем, 2025-м. Об этом порталу TourDom.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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«В предварительном, пока не утвержденном графике новых европейских маршрутов, рассматриваемых авиакомпанией на 2025 год, среди прочих направлений есть и Россия. Однако в частных беседах представители перевозчика ссылаются на дефицит лайнеров и пилотов. Прежде основной причиной, препятствующей возобновлению рейсов в нашу страну, называли сложности с оформлением дополнительной страховки, которая в условиях санкций нужна для полетов в воздушном пространстве РФ, особенно для лизинговых лайнеров. Сейчас об этом уже не говорят, но находятся новые обстоятельства», – рассказал специалист.

В последние годы Thai Airways активно пополняет авиапарк, в том числе дальнемагистральными самолетами. В феврале на авиасалоне в Сингапуре она сделала самый большой в своей истории заказ на поставку 45 широкофюзеляжных Boeing 787 Dreamliner. До конца этого года ожидается поступление девяти новых бортов разных типов, а в 2025-м общее количество воздушных судов планируется увеличить с 70 до 90. Не исключено, конечно, замедление поставок из-за сложностей у одного из крупнейших производителей – Boeing, но динамика пополнения парка Thai Airways впечатляющая.

Скорее всего, аргументы по поводу нехватки бортов можно списать на «восточную дипломатичность». Истинная причина неспешности с возобновлением маршрута Бангкок – Москва вероятна та же, что и у других перевозчиков из государств Юго-Восточной Азии, поддерживающих дружеские отношения с нашей страной, например у Vietnam Airlines, которая пока тоже не торопится ставить рейсы в Россию – опасения западных санкций.

Позитив в том, что Таиланд без каких-либо ограничений дает зеленый свет российским авиакомпаниям на полеты в королевство. В предстоящем зимнем сезоне у туристов будет возможность отправиться на таиландские курорты чартерными и регулярными рейсами из Москвы и десятков городов.

Прямые перелеты между Бангкоком и Москвой Thai Airways выполняла до февраля 2020 года с частотой до трех раз в неделю.