Росавиация выдала российским авиакомпаниям допуски на рейсы за рубеж

Росавиация выдала российским авиакомпаниям пачку допусков на рейсы за рубеж. Среди направлений замечены: Шри-Ланка, Оман, Иордания, ОАЭ, Турция и Грузия. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

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В частности, Red Wings сможет планировать полеты в Коломбо из 10 аэропортов России: Жуковского, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Сочи, Уфы, Тюмени, Самары, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод и Казани. Также авиакомпания получила право ставить рейсы из Калуги в Тбилиси и Стамбул.

Кроме того, «Победа» может летать из Москвы в Шарджу 3 раза в неделю, но при наличии разрешения авиавластей ОАЭ. Также Utair получила допуски на рейсы из столицы России в Дубай и уже начала продавать на них билеты.

Наконец, «Азимут» имеет право планировать вылеты из Сочи в Амман и Маскат. Впрочем, стоит напомнить, что Минэкономразвития еще в прошлом году рекомендовала российским туроператорам приостановить реализацию туров в Иорданию в связи с напряженной обстановкой на Ближнем Востоке.

Отметим, выдача допусков авиакомпаниям является лишь разрешением на запуск рейсов по определенным направлениям. Будут ли перевозчики реализовывать эту возможность, неизвестно.