Пять причин посетить заповедник Аксу-Жабаглы в Казахстане

Аксу-Жабаглы – место на границе Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана – один из самых очаровательных уголков Центральной Азии. Это старейший заповедник Казахстана, который отметил свое столетие. А еще он первым в Центральной Азии получил статус биосферного заповедника ЮНЕСКО.

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Причина №1: разнообразные природные ландшафты

В заповедник едут увидеть живописные речные каньоны. Например, здесь проходит русло реки Аксу – ее берега практически нигде не доступны для человека. Это одно из немногих мест, где к бурной воде можно спуститься почти на дно каньона. Аксу – необычная река, часть пути она проходит под скалами, буквально вытачивая русло в каменной породе. Здесь много невидимых глазу подземных гротов, теснин и водоворотов. Купаться запрещено, зато любоваться этой красотой можно вдоволь!

«Глубина ущелья в этом месте около 400 метров. Спуск крутой, поэтому без экскурсовода людей сюда не отправляем. В неделю приезжают 4-5 групп туристов. Кроме Казахстана, едут в основном из Китая и Европы», – рассказал экскурсовод Серик Серимбаев.

Хоть это и самое популярное место заповедника, но вход разрешен только малыми группами. Главное – не тревожить птиц и животных.

«Ущелье Аксу еще называют Птичьим. Здесь можно увидеть и райскую мухоловку, и легендарную синюю птицу, змееяда, беркута и многих других», – поделилась Эльмира Джуманова, начальник отдела экологического просвещения и туризма.

Научный сотрудник-орнитолог Самат Бекпембетов рассказал, что в заповеднике обитает больше 300 видов птиц. Из них 140 видов обитают и гнездятся здесь постоянно, а остальные – перелетные. Главная гордость заповедника – краснокнижный беркут. Из редких можно встретить Гималайского улара: летом он обитает на высоте от 4000 метров. А зимой из-за нехватки корма спускается на высоту в 2000 метров.

Любителям восхождений открыт путь к ледникам. В Аксу-Жабаглы их больше ста. Именно они и дают начало ручьям, которые питают реки Южного Казахстана.

Причина №2: коллекции петроглифов

Высота одной из вершин Алсу-Жабаглинского заповедника около 2,5 тысяч метров. Снег в местных ложбинах не тает даже в самые жаркие летние дни. Но примечательно это место еще и другим – здесь одна из самых богатых в Казахстане коллекций древних петроглифов.

Ущелье Каскабулак – это лед и крутые скалы. Сюда доберется не каждый. По словам егерей, в год приходит не более десяти человек.

«Пускаем только опытных и уверенных в себе путешественников. Обязательно с сопровождающим экскурсоводом. Там горная местность, опасные обрывы. А еще нужно переходить через бурные ручьи. Или на змею наступить можно. Поэтому мы всегда сопровождаем», – объяснил экскурсовод Серик Серимбаев.

Возможно, из-за труднодоступности в древние времена здесь было что-то вроде святилища. Это место называют высокогорной картинной галереей. Камни с рисунками животных, охотников и ритуальных сцен разбросаны на сотнях квадратных метров. Всего больше двух тысяч изображений. Они поражают разнообразием сюжетов и техникой исполнения.

Кроме традиционных для юга Казахстана архаров, маралов и лошадей, встречаются изображения снежного барса. Некоторые рисунки даже выбиты в двух плоскостях: на фасаде и с торца каменной плиты. Среди петроглифов такие встречаются крайне редко. Самые древние рисунки относят к эпохе поздней бронзы, началу II тысячелетия до н.э. Другие – к сакскому периоду и даже раннему средневековью.

Причина №3: увидеть первопредка всех тюльпанов – тюльпан Грейга

Символ заповедника – тюльпан Грейга. Увидеть этот редкий цветок – еще одна причина посетить Аксу-Жабаглы.

«Особенность тюльпана в том, что у него большие листья и лепестки. Очень красиво выглядит. Тюльпан цветет с начала апреля по май. Если погода благоприятная, то становятся красными целые поля. Многие туристы приезжают в заповедник из дальних стран только ради этого тюльпана», – рассказал Сматулла Джуманов, заместитель директора по научной работе.

Тюльпан Грейга отличается разнообразием цветов: от белого до красного и желтого. Эта красота расцветает только через 10-15 лет после посадки. Сначала несколько лет прорастают только стебли и листья, и только потом появляется цветок. Зато, этот тюльпан – настоящий долгожитель.

«Когда он вырастает, он живет минимум сотню лет. Первыми открыли тюльпаны турки. Им понравилось это растение, привезли его к себе и начали колдовать. Они вывели интересные сорта тюльпанов, которые потом увидели голландцы. И привезли их к себе», – рассказал Сергей Белоусов, биолог и старожила Аксу-Жабаглы.

Считается, что от Грейга произошли сотни современных сортов тюльпанов.

«Самое главное, что они очень лабильные. Позволяют делать с собой все, что угодно. Не зря на коробочках голландских тюльпанов написано «Грейги», то есть этот тюльпан происходит от Грейга», – уточнил Сергей Белоусов.

Тюльпан Грейга – не единственный местный растительный родоначальник. Здесь растет яблоня Сиверса. Согласно ДНК-исследованиям, она является первопредком многих сортов этого фрукта. Это очень плодовитое и богатое на генофонд дерево. В заповеднике оно растет на высоте от 1000 до 2200 метров над уровнем моря. Долгожители растут выше, там они лучше сохраняются. Самым старым яблоням уже под 150 лет, они достигают 16-17 метров в высоту.

В Аксу-Жабаглы больше 1700 видов растений. Зверобой, зизифера, шалфей, тысячелистник, шиповник Федченко, знаменитая арча… От ярких красок и запахов кружится голова.

Причина №4: богатый животный мир

Наблюдать за животными – еще одна причина приехать в заповедник. Редкая удача – поймать в объектив фотоловушки царя местных скал – снежного барса. Он предпочитает территорию вечных снегов и не любит спускаться ниже трех тысяч метров.

«Из хищников, которые под нашим наблюдением, пять в Красной книге. Из них самый красивый – снежный барс. Его люди нечасто увидят. Есть сотрудники, которые работают у нас по 20-30 лет, и не видели барса. Сперва надо добраться до вершин. Потом найти его тропу. У меня на это два года ушло. Пока удалось поставить фотоловушку так, чтобы снять эти кадры. Это на высоте 3100 метров было», – поделился Бауржан Жуниспаев, старший научный сотрудник.

Еще одно удивительное место – водопад на реке Аксу. К нему каждую весну спускаются горные козы. Здесь у них появляется потомство.

«Роддом называется, где водопад... 3-4 козла остаются, няньки. Мы за ними наблюдали. А потом они меняются. Все козлы спускаются, кормят своих маленьких, потом все поднимаются», – рассказал Ордабек Кендыбаев, житель села Аксу-Жабаглы.

Всего в заповеднике более 50-ти млекопитающих. Если знать места обитания и запастись терпением, можно увидеть диких животных в их естественной среде.

Причина №5: палеонтологический заповедник

В Аксу-Жабаглы есть «музей древностей» – «Карабастау». В 1946 году он стал первым палеонтологическим заповедником Советского Союза. В юрский период здесь было море. Большая часть местных скал состоит из остатков моллюсков и растений. Каждый из этих слоев формировался сотни, а то и тысячи лет. Если повезет, между ними можно до сих пор найти останки обитателей этих мест того времени. Или растений, которые здесь росли.

В заповеднике разработаны 10 маршрутов для туристов. Есть автомобильные, конные и пешеходные. Заповедник Аксу-Жабаглы открыт для посещения с апреля по октябрь. Сюда стоит приехать несколько раз, чтобы пройти по всем маршрутам. И лучше в разные сезоны, чтобы увидеть богатую палитру здешней природы.