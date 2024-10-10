В Евросоюзе предложили ввести цифровые загранпаспорта для туристов

Еврокомиссия выступила сразу с двумя предложениями, направленными на упрощение въезда иностранных туристов в шенгенскую зону. Это оцифровка загранпаспортов и запуск специального приложения для путешественников.

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«Чтобы ускорить пограничный контроль и обеспечить безопасность туристов, Комиссия предложила оцифровать паспорта и удостоверения личности для всех, кто въезжает в шенгенскую зону или выезжает из нее», – говорится в релизе ЕК.

Пока что конкретики в этих предложениях мало. Но суть их заключается в том, что загранпаспорта иностранных путешественников собираются оцифровывать и создавать в базе данных Евросоюза отдельные карточки для туристов. В них будут заносить всю информацию, которая есть в печатном заграннике и его чипе, кроме дактилоскопии.

В ЕК уверены, что такой подход ускорит процедуру прохождения границы между государствами и создаст сложности для нелегальных мигрантов. В итоге туристы будут только в плюсе.

Вдобавок к цифровым загранникам введут и специальное приложение – EU Digital Travel Application. Оно позволит путешественникам создавать свои цифровые учетные данные и хранить всю необходимую информацию о поездке. По сути, туда нужно будет грузить билеты и ваучеры на отели.