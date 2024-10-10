Блогер рассказал, как в США готовились к самому опасному урагану

В Майями в США в преддверии урагана «Милтон», который признали сильнейшим за последние сто лет, закрывали все ставни на окнах. Также местные жители скупали воду и еду. Видео о подготовке к природным катаклизмам опубликовала в своих соцсетях блогер из Перми Наталья Меньшикова.

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«Вот это уже серьезно, потому что закрывают все ставни на окнах. Реально будет ураган? Обычно такого не видела», — рассказала пермячка.

Также она показала, что в супермаркетах скупили большую часть питьевой воды и снеков.

Меньшикова добавила, что сама в эпицентр урагана не попала. В Майами был только сильный ветер. Но торнадо разрушил дома в городе Тампа, который находиться в четырех часах езды от дома пермячки.

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Ранее стало известно, что 10 октября на побережье Флориды обрушился ураган «Милтон». Он разрушил 125 домов. Метеорологи из Национального центра США по отслеживанию ураганов отметили, что «Милтон» может стать худшим штормом в истории Флориды за 100 лет.