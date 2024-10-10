Турист описал пенсии в Литве фразой «способны вызвать зависть»

Российский блогер побывал в Литве и описал местные пенсии фразой «способны вызвать зависть». Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

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«Литовские пенсии способны удивить, даже вызывать зависть, правда, только если не знать нюансов», — пояснил он.

По словам россиянина, один из местных пенсионеров признался ему, что официальная средняя пенсия не имеет ничего общего с фактической.

Автор публикации отметил, что реальная пенсия литовцев составляет 400–600 евро.

«Переводя в рубли, получается существенная цифра: 40–60 тысяч, — добавил он. — Казалось бы, завидная сумма, единицы россиян могут похвастать такой пенсией, лично таких не знаю».

При этом блогер напомнил, что в Литве высокие цены на жизнь.

«Наверное, никогда не устану вспоминать пример с хлебом, который стоит два евро (около 200 рублей)», — подчеркнул он.

Поэтому многие литовцы тратят деньги в Белоруссии, России, Казахстане. Путешественник сообщил, что каждый второй житель этой европейской страны ездит делать зубы в российские города.

Ранее этот же российский блогер и путешественник описал зарплаты жителей Литвы словом «недурственно».