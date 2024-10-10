Токио, Стамбул и Москва: куда полетят российские туристы в ноябре

Большая часть российских граждан (61 процент) намерены провести ноябрьский отпуск за рубежом. Многие при этом выразили желание посетить азиатские мегаполисы. Также в РФ популярны европейские столицы и курорты на побережье Персидского залива. Однако немалое количество россиян приняли решение отдохнуть, не выезжая из страны. Эта информация содержится в результатах анализа бронирований сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, результаты которого узнал Life.

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Таким образом, наиболее популярным направлением для любителей заграничного отдыха стал город Токио. Японскую столицу выбрали 5,1 процента россиян. Следом идет китайский Шанхай с результатом в 4,6 процента. На третьем месте расположился Дубай, который выбрали 4,1 процента российских туристов.

В десятке лидеров также оказались Стамбул, Паттайя, Будапешт с результатами 3,7, 3,6 и 3,4 процента соответственно. Затем — Бангкок, Париж и Рим, которые выбрали 3,3, 2,3, и 2,2 процента соответственно.

При этом популярность Рима в сравнении с прошлым годом выросла на 29 процентов, а Парижа — на 64.

39 процентов россиян намерены путешествовать по своей стране. Из них 22,6 процента отправятся в Москву, 15,1 процента — в Санкт-Петербург, 13,1 процента — на Черноморское побережье. Замыкают пятерку лидеров Екатеринбург и Казань с результатами 3,5 и 3,1 процента соответственно. Один процент клиентов сервиса изъявил желание посетить Мурманск, передает Life.

Правительство Турции прилагает значительные усилия для борьбы с инфляцией в стране. Это может положительно сказаться на уровне цен в плане снижения стоимости отдыха для туристов из России. Об этом сообщил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.