Токио, Стамбул и Москва: куда полетят российские туристы в ноябре

Стали известны главные направления для туризма россиян в ноябре
Большая часть российских граждан (61 процент) намерены провести ноябрьский отпуск за рубежом. Многие при этом выразили желание посетить азиатские мегаполисы. Также в РФ популярны европейские столицы и курорты на побережье Персидского залива. Однако немалое количество россиян приняли решение отдохнуть, не выезжая из страны. Эта информация содержится в результатах анализа бронирований сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, результаты которого узнал Life.
Таким образом, наиболее популярным направлением для любителей заграничного отдыха стал город Токио. Японскую столицу выбрали 5,1 процента россиян. Следом идет китайский Шанхай с результатом в 4,6 процента. На третьем месте расположился Дубай, который выбрали 4,1 процента российских туристов.
В десятке лидеров также оказались Стамбул, Паттайя, Будапешт с результатами 3,7, 3,6 и 3,4 процента соответственно. Затем — Бангкок, Париж и Рим, которые выбрали 3,3, 2,3, и 2,2 процента соответственно.
При этом популярность Рима в сравнении с прошлым годом выросла на 29 процентов, а Парижа — на 64.
39 процентов россиян намерены путешествовать по своей стране. Из них 22,6 процента отправятся в Москву, 15,1 процента — в Санкт-Петербург, 13,1 процента — на Черноморское побережье. Замыкают пятерку лидеров Екатеринбург и Казань с результатами 3,5 и 3,1 процента соответственно. Один процент клиентов сервиса изъявил желание посетить Мурманск, передает Life.
Правительство Турции прилагает значительные усилия для борьбы с инфляцией в стране. Это может положительно сказаться на уровне цен в плане снижения стоимости отдыха для туристов из России. Об этом сообщил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.