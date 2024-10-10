Турагенты рассказали, где тюменцы отметят Новый год

Жители Тюмени будут отмечать Новый год в Египте, Таиланде и ОАЭ. Из российских направлений популярностью пользуется Сочи и Красная поляна. Об этом URA.RU рассказала турагент Юлия Лисина.

© unsplash

«Тюменцы сейчас активно бронируют туры на Новый год в самые разные направления. Некоторые предпочитают теплые страны, такие как Таиланд, Египет, Шри-Ланка или ОАЭ, где можно погреться, насладиться солнцем и морем. Другие — зимние курорты, например, Сочи и Красную Поляну», — рассказала Юлия Лисина.

Турагент сообщила, что стоимость туров в Сочи на новогодние каникулы из Тюмени на семь день начинается от 82 тысяч рублей. За границу самые бюджетные туры обойдутся тюменцам в 131 тысячу. За такую цену продают путевки в Таиланд.