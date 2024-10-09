Туристам предрекли подорожание отдыха в Турции в следующем году

В турецких туристических СМИ вышел очередной прогноз по стоимости отдыха на курортах этой страны на летний сезон – 2025. Им поделился президент Ассоциации туроператоров и отельеров Средиземноморья (AKTOB) Каан Кавалоглу в ходе проходящей сейчас Стамбульской туристической ярмарки (ITF).

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Глава ассоциации привел такие цифры: средние цены за сутки в отелях Антальи составляют 105–107 долларов. А за ориентир предложил взять расценки на курортах Испании – 125 долларов.

«Наша цель – догнать Испанию по средним расходам туристов за ночь», – заявил он.

Из чего можно сделать вывод, что тарифы на размещение могут вырасти на 15–16%. По всей видимости, бизнесмен имел в виду, что Турция составляет достойную конкуренцию Испании в плане туристической инфраструктуры и качества отдыха, а потому и расценки должны быть сопоставимыми. При этом он упомянул о высокой инфляции и увеличивающихся расходах отельеров, что продолжит стимулировать рост стоимости гостиничных номеров в 2025 году.

Ценовые прогнозы представителей турецкого турбизнеса на следующий высокий сезон в последние дни не отличаются последовательностью. 30 сентября президент Ассоциации профессиональных менеджеров отелей (POYD) Хакан Саатчиоглу высказал мнение, что размещение в отелях Анталийского побережья подорожает летом-2025 на 5–8%. Такой рост он объяснил необходимостью нанимать дополнительный персонал, что повлечет увеличение затрат на оплату труда. А буквально неделю спустя экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин обнадежил российских туристов: цены на отдых в гостиницах Антальи не только не вырастут, а даже снизятся. Аргументы – к следующему лету должны дать результат усилия турецких властей по борьбе с инфляцией в стране.

Динамика расценок на проживание в отелях, безусловно, влияет на стоимость туров. Но итоговая цена турпакетов будет зависеть также от тарифов на авиаперевозку, курса рубля и в большой степени – от соотношения спроса и предложения.