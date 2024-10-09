Турист остался в шоке от отеля в Албании

Пассажир Ryanair вынужденно заселился в отель в Албании из-за сорванного рейса и описал его фразой «трубы свисали со стен, было грязно». Его впечатления передает Edinburgh Live.

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57-летний Джерри Маккей из Дамбартоншира оказался в числе многих туристов, которые 4 октября не смогли вылететь из Албании в Эдинбург, Шотландия. Авиакомпания заселила их в гостиницу, в которой мужчина удивился грязи.

«В моей комнате на стенах висели розетки. Я боялся заряжать телефон — вдруг бы меня ударило током. Я также не мог принять душ: трубы тоже свисали со стен, и было грязно», — рассказал Маккей.

Кроме того, в номере оказался мокрый ковер, а окно не открывалось.

«Им плевать на людей. Они просто рады забрать ваши деньги и все», — пожаловался мужчина на перевозчика.

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