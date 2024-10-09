Одна из самых опасных стран мира заинтересовалась российскими туристами

Туроператоры Пакистана, который считается одной из самых опасных стран мира, заинтересованы в приеме российских туристов. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

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Уточняется, что возможность развития турпотока между странами обсудили на первом Пакистано-российском торгово-инвестиционном форуме. Заместитель руководителя отдела продаж компании «Тари-Тур» Оксана Дмитриева отметила, что пакистанские туроператоры хотят найти российских партнеров для организации поездок в страну.

«Общаясь с их представителями, я поняла, что есть большой интерес и к поездкам в нашу страну. Принимающие операторы готовы расширять свою специализацию и рассматривают возможности организации туров в Москву, Санкт-Петербург, Казань», — добавила она.

В августе 2024 года Пакистан сделал визы для граждан 126 государств, в том числе россиян, бесплатными. С помощью этого шага власти страны решили избавиться от бюрократических формальностей и финансовых издержек, которые мешали росту турпотока в исламскую республику.