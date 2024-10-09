В Индии прошел Международный фестиваль к 150-летию со дня рождения Рериха

Цикл мероприятий, посвященных семье Рерихов и приуроченных к 150-летию со дня рождения основателя династии Николая Рериха, состоялся в городе Наггар, расположенном в гималайской долине Кулу на севере Индии. Как сообщила ТАСС российский куратор Международного мемориального треста Рерихов, сотрудница Международного центра Рерихов Лариса Сургина, фестиваль открыли шанти-пуджа (молитва о мире) и поднятие национальных флагов Индии, России и Знамени Мира в музее-усадьбе Рерихов.

"Почетными гостями юбилейного фестиваля стали посол России в Индии Денис Алипов, глава администрации округа Кулу госпожа Торул Равиш. В рамках праздника состоялось открытие выставки "Вселенная мастера", на которой представлены фотографии и документы, рассказывающие о семье Рерихов, а также репродукции известных картин художника", - рассказала собеседница агентства. "Отрадно видеть, что Индия искренне дорожит всем тем, что связано с Рерихами, их художественным, научным и духовным наследием, имеющим мировое значение. Миллионы индийцев считают семью моих соотечественников воплощением многогранных культурных и исторических связей между Россией и Индией", - сказал в своем выступлении посол Алипов.

Продолжился фестиваль культурной программой. В Зеленом театре на территории музея-усадьбы танцы и песни двух стран исполнили участники детских коллективов и воспитанники детской Академии искусств имени Елены Рерих.

Культурная программа

Кульминацией культурной программы стало выступление российского народного ансамбля танца "Станица" из Краснодарского края. Яркое выступление артистов вызвало живой интерес зрителей.

"Танцевальный коллектив "Станица" продолжит гастроли в Русском доме в Нью-Дели, а завершит их в городе Кожикоде, в южном индийском штате Керала. Там артисты выступят по случаю окончания путешествия почетного консула РФ Ратиша Наира, который 2 сентября начал поездку по маршруту русского путешественника Афанасия Никитина, прибывшего в Индию 555 лет назад", - рассказала ТАСС руководитель группы по культуре, советник посольства РФ в Индии Юлия Аряева.

Судьба семьи Рерихов тесно связана с Индией, в которой они прожили много лет. Николай Рерих (1874-1947), основатель династии художников, ученых и мыслителей, написал почти 7 тыс. картин, многие из которых выставлены в музеях и художественных галереях по всему миру. Ему принадлежат около 30 литературных произведений, в том числе "Алтай - Гималаи: путевой дневник", "Восток - Запад" и "Сердце Азии". Рерих выступил автором международного договора "Пакт мира" (Пакт Рериха) о защите культурного наследия.

Супруга художника Елена Рерих (1879-1955) известна философской системой "Живая этика". Их сын Юрий Рерих (1902-1960) был выдающимся исследователем Центральной Азии, составил тибетско-англо-русско-санскритский словарь. Второй сын Святослав Рерих (1904-1993) прославился как художник и общественный деятель, был удостоен одной из высших наград Индии - ордена "Падма Бхушан" (орден Лотоса). Его супруга Девика Рани (1908-1994) считается самой известной актрисой эпохи раннего звукового кино в Индии.