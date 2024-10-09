Российские туристы попали в ОАЭ на стройку вместо пляжа

Туристы, побывавшие в сентябре-октябре в некоторых отелях региона Al Marjan в эмирате Рас-эль-Хайма, оставляют отрицательные отзывы об отдыхе. Недовольство вызывают активные строительные работы на одноименном острове: здесь возводят казино и курорт, а также элитные жилые дома.

«Отель окружен стройкой, которая шумит с утра до вечера. От нее пыль и ужасный грохот: сваи забивают с 8 утра до 22 часов», – пишут, в частности, гости отеля Radisson Resort Ras Al Khaimah. По их словам, стройка небезопасна: «Даже нет ограждения, все под носом у постояльцев».

Туристов селят в номера с балконами, выходящими на стройплощадку. На фото виден подъемный кран, стоящий непосредственно перед окнами гостиницы.

Отели, расположенные не в самом эпицентре строительства, также вызывают нарекания. И дело не только в шуме.

«Вещи которые сушатся, будут в пыли», – предупреждает один из гостей отеля Hampton by Hilton Marjan Island.

Рядом с Rixos Bab Al Bahr возводят пирс:

«Трактор работает в 100 м от основного пляжа, поэтому у моря шумно».

Даже в отеле Al Hamra Residents, который находится на значительном удалении от острова Марджан, до отдыхающих доносится шум.

Турагенты сообщают своим клиентам об особенностях отдыха в эмирате. «Продаем туры в Рас-эль-Хайму очень аккуратно и чуть ли не под расписку. Предупредив туристов, будем спать спокойно», – говорит один из участников телеграм-чата для специалистов турбизнеса «Курилка ТурДома 2.0».

Отели стараются сгладить неудобства для туристов. Турагенты отметили, что многие из них сейчас снизили цены на размещение.

В Департаменте по развитию туризма Рас-эль-Хаймы редакции TourDom.ru сообщили, что советуют отелям своевременно предупреждать партнеров и гостей о строительных работах.

«В случаях, когда доступ к пляжу ограничен, мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить гостям комфортный отдых. Отелям рекомендуем организовывать трансферы на соседние курорты».

Ранее TourDom.ru писал о закрытии пляжа в популярном отеле BM Beach Resort 4* на первой линии в Рас-эль-Хайме в связи со строительными работами. Гостиница организовала для своих гостей трансфер до пляжа BM Beach Hotel, который занимает 20 минут.