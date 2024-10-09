Отельеры Турции: заполняемость гостиниц растет, а прибыль – нет

Турбизнес Турции бьет тревогу: заполняемость гостиниц ставит рекорды, но прибыль бизнеса при этом сводится к минимуму. О ситуации в индустрии гостеприимства рассказали изданию Ekonomim сами отельеры.

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По словам президента Ассоциации туроператоров Аланьи (ALTİD) Бурхана Сили, по статистике турпоток в Турцию в этом году уже превысил 40 млн иностранных гостей, что является очередным рекордом для страны, но многие отели до сих пор фактически работают в убыток. По итогам летнего сезона можно констатировать, что большинство гостиниц действительно имели хорошую заполняемость, но прибыль у них все равно упала почти на 50% в соотношении с предыдущим высоким сезоном.

«Наши проблемы с политикой обменного курса и увеличением расходов дают о себе знать. Курс национальной валюты падает, а затраты отелей растут, в результате прибыльность бизнеса сводится к минимуму. Хотя прибыль гостиниц варьируется в зависимости от региона, в среднем по стране она упала на 50%», – поделился эксперт.

Председатель рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз солидарен с коллегой:

«У нас не было проблем с количеством туристов. Фактически мы приближаемся к показателям 2019 года. Однако эффективность работы бизнеса оказалась не на том уровне, на который мы рассчитывали. Количество туристов не пропорционально полученной прибыли, наши ожидания не оправдались».

Наконец, президент Ассоциации профессиональных менеджеров отелей (POYD) Хакан Саатчиоглу также говорит о проблемах в туриндустрии. По его словам, загрузка гостиниц в курортных зонах даже в сентябре составляла 90–95%, что является очень хорошим результатом. Но при этом в финансовом плане отельеры отработали в холостую.

«Проблема, которая больше всего беспокоит профессионалов туризма в этом сезоне, это курсы валют и инфляция. Они съедают всю прибыль», – заключил эксперт.

Отметим, что Минфин Турции уже объявил о старте программы по борьбе с инфляцией. Реальных результатов в экономике республики обещают добиться к следующему году. На этом фоне даже звучат прогнозы по снижению стоимости отдыха в Турции к предстоящему высокому сезону.