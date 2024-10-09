Прямые рейсы из Читы в Таиланд снова открыли

Прямые чартерные рейсы из Читы на Пхукет возобновляются с 4 ноября. Об этом сообщили в Telegram-канале Читинского аэропорта.

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Полеты будут осуществляться один раз в 13 дней на воздушных судах Boeing 767-300, вместимостью 336 пассажиров.

Прямые рейсы будут действовать весь период осенне-зимней навигации.

Напомним, весной этого года прямые рейсы из Читы в Таиланд возобновились впервые после 4-х летнего перерыва. Ранее сообщалось о возобновлении пассажирского сообщения с Китаем и Северной Кореей с 15 декабря.