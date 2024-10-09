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Желавших отдохнуть за границей россиян обманули на миллионы рублей

Турагент из Уфы обманула 24 семьи, желавшие отдохнуть за границей, более чем на два миллиона рублей. Об этом пишет издание Baza.

Желавших отдохнуть за границей обманули на миллионы рублей
© Lenta.ru

По данным источника, россиянка решила слетать с семьей в Турцию и обратилась к проверенному туроператору Ангелине из компании Max Travel. Она предложила клиентам отдых в пятизвездочном отеле за 260 тысяч рублей. Женщина оплатила путевку полностью и стала ждать билеты на самолет.

Однако в положенный срок Ангелина ничего не прислала, а потом начала уверять клиентку, что якобы из-за специальной военной операции рейсы в Турцию отменяются и отель не может подтвердить бронирование. Тогда туристка сама связалась с гостиницей и выяснила, что никакой брони там нет, а самолеты летают, как раньше.

Как сообщает Baza, в ответ на претензии Ангелина начала оправдываться и жаловаться на болезнь мужа, а потом предложила обменять пятизвездочный отель в Турции на двухзвездочную гостиницу в Сочи. Когда клиентка отказалась и попросила вернуть деньги, турагент пропала. В полиции заявление у пострадавшей не приняли, после долгих уговоров Ангелина все же возместила ей часть ущерба — 90 тысяч рублей.

Россиянка решила не сдаваться и нашла других пострадавших от действий мошенницы. Они создали чат и выяснили, что оказались в похожей ситуации. В конце сентября уфимка опубликовала в местной группе пост, в котором обвинила Ангелину в обмане. После этого женщина вышла на связь, попросила не предавать историю огласке и пообещала исправиться.

Уточняется, что турагент частично вернула деньги только 5 из 24 семей. Общая сумма ущерба, по словам пострадавших, составила более 2,3 миллиона рублей.

В августе похожая история произошла в Татарстане. Турагент украла у клиентов миллионы рублей и стала угрожать им в личных сообщениях.

Отдых за границей