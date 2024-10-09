Вылет рейса из Москвы в Тунис задерживается почти на сутки

Тунисская авиакомпания Nouvelair на 21 час отложила вылет рейса BJ 829 из Москвы в Монастир. Вместо 8 октября в 22:30 борт повезет туристов в Тунис 9 октября в 19:30.

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Туристы узнали о переносе уже по прибытии в аэропорт.

«Моим клиентам сказали, что причин не знают, во Внуково не было представителей авиакомпании. Горячая линия перевозчика не работала. Информация о переносе рейса на завтра появилась в системе туроператора только спустя 3 часа», – сообщила редакции TourDom.ru турагент.

В туроператоре «Гранд Экспресс», организующем туры на основе этого перелета, пояснили причину переноса рейса.

«За 40 минут до отправления самолета Nouvelair из Монастира во Внуково навигационная служба запретила вылет по техническим причинам. Пока разобрались и нашли нужные документы, прошло 3 часа», – сообщила гендиректор Ольга Радченко.

Полет по маршруту Монастир – Москва и обратно вместе со стоянкой в московском аэропорту занял бы 9,5 часа, и у пилотов закончилось бы рабочее время, поэтому экипаж пришлось менять. В результате авиакомпания отложила вылет из Туниса до 12 часов 9 октября. Рейс из Москвы назначили на 19:30.

Информация о переносе рейса, по данным туроператора, появилась на табло во Внуково в 22:20, когда стало ясно новое время отправления самолета.

Туристов, вынужденно задержавшихся в Тунисе, авиакомпания разместила в отеле с питанием all inclusive. В Москве иногородним пассажирам предоставили гостиницу, москвичи разъехались по домам.

Как пояснили в туроператоре, у большинства туристов день отдыха не пропал. Прибытие рейса в Тунис ожидается в 21:55, а значит, заселение в отели ожидается 9 октября, как и планировалось. Тем, кто доплачивал за ранний заезд, – туроператор вернет деньги.

В июле 2023-го TourDom.ru писал о задержке рейса тунисской авиакомпании из Москвы в Монастир. Тогда вылет BJ 893 отложили на 14 часов по техническим причинам.