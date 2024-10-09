Каких туроператоров чаще всего выбирают, собравшись на Мальдивы

Рейтинг предпочтений сотрудничества с туроператорами по Мальдивам отражает глобальный разворот, случившийся на рынке выездного туризма после 2022 года. Острова в Индийском океане, куда можно добраться на прямом рейсе или с удобной пересадкой, – это уже не экзотика для мажоров, а, можно сказать, «массовое» направление, с которым работают самые разные компании. В рейтинг выдвинуто 32 туроператора (!), но значимое количество голосов набрали только 13.

На первом месте по результатам опроса московских турагентств вновь Библио-Глобус с 18% предпочтений – по сравнению с прошлым годом туроператор улучшил свой результат на 4,6%. В немалой степени это объясняется гарантированными местами на прямых рейсах «Аэрофлота» в Мале. Как говорят турагенты в чате для специалистов «Курилка 2.0», с БГ они в основном работают по несложным запросам. К тому же иногда у туроператора появляются спецпредложения, позволяющие выгодно бронировать туры буквально накануне вылета. В самом Библио-Глобусе говорят, что рынок, как никогда, зависит от цен – как только какой-нибудь отель дает СПО, продажи тут же переориентируются на него. Еще одно наблюдение: клиенты стали чаще бронировать split stay, соединяя проживание на привычных пляжных виллах и виллах на воде. Это позволяет туристам почувствовать себя творцами отдыха.

На вторую строчку рейтинга агентства поставили Coral Travel, выдав ему авансом 10% голосов. На Мальдивы туроператор отправляет туристов c пересадкой – рейсами Emirates и Air Arabia – или же формирует туры GDS. Впрочем, как и все остальные. Но Coral, в отличие от других крупных игроков, обычно хвалят за работу с премиум-сегментом, возможно поэтому он получил больше голосов в свою пользу, чем его прямой конкурент – Anex. Однако все может поменяться в ходе сезона. В сентябре, уже после того как завершился опрос, Anex заявил собственную чартерную цепочку на AZUR air, а это серьезный аргумент в конкуренции по Мальдивам, находящимся в 8 часах лета от Москвы.

Бронзу в рейтинге делят компании, для которых, как выразился один из наших собеседников, Мальдивы «историческое» направление, – «АРТ-ТУР» и «Мальдивиана», а также «Русский Экспресс». Каждый из туроператоров имеет свой почерк и преданных агентов.

«У нас есть контракты со всеми отелями, которые нам интересы: это почти все гостиницы 4 и 5 звезд и даже некоторые качественные “трешки”. Работаем со всеми возможными авиакомпаниями», – объяснили высокие позиции в рейтинге в «АРТ-ТУР».

Широта охвата ассортимента и вариативности перевозки стала нормой для российского турбизнеса, предлагающего отдых на Мальдивах. При прочих равных основная борьба за клиента переместилась в область качества продукта, компетенции специалистов, стабильности и лояльности к рознице. Поэтому неудивительно, что крепкие середняки уверенно себя чувствуют в противостоянии крупным брендам, за которыми серьезный капитал и значительные финансовые возможности.

«Мальдивский рейтинг крайне консервативен, так как все зависит от руководителей направлений в компаниях», – поделился мнением топ-менеджер одного из туроператоров.

К числу перспективных компаний с потенциалом дальнейшего роста эксперты относят PAC Group – в рейтинге он подрос на 0,5% и на старте сезона имеет 6%. «В приоритете в последние лет десять только PAC, особенно если речь идет о VIP», – пишет один из участников в чате «Курилка».

Позитивные отклики у турагентов также о работе Resort Holiday и Space Travel (обе компании набрали примерно одинаковое количество голосов (4,8–5,1%. – Ред.).

«Важен аспект профессионализма и оперативности сотрудников туроператоров. У меня, к примеру, были вопросы по двум отелям, на которые мог ответить только человек, там побывавший. Resort Holiday отработали идеально», – поделился отзывом один из участников дискуссии «О конкуренции на Мальдивах».

Fun&Sun получил в рейтинге 3,2% голосов, однако эксперты, которым мы предложили прокомментировать его позицию, считают, что по итогам сезона показатель будет выше, так как это крупный туроператор с обширной сетью агентств. К тому же Fun&Sun взял блок мест на чартере AZUR air. Достоин большего, по словам наших собеседников, и LOTI (2,3%) – этот туроператор имеет доступ к эксклюзивной бизнес-перевозке на лайнере BlackJet.

«ПАКС» (2,8%), по словам турагентов, вполне заслуженно вернулся в мальдивский рейтинг, поскольку хорошо работает с индивидуальными турами. Замыкает таблицу TEZ TOUR (2,3%), который, к удивлению конкурентов, сохраняет за собой заметную долю агентских предпочтений. Такая преданность, очевидно, подтверждает тезис о силе бренда.

Подводя итог, добавим, что превращение Мальдив в условно массовое направление вызывает у экспертов смешанные чувства. С одной стороны, хорошо, что туристы стали ездить на острова активнее. Рынок растет. Появился спрос на разные форматы отдыха: есть и бизнес-класс с luxury-виллами, и экономтуры на чартере с проживанием в недорогих отелях. С другой – массовость грозит снижением рентабельности.