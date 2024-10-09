Семья из Казахстана проехала 24 тысячи километров на своем кроссовере

Что нужно для того, чтобы по-настоящему познать свою страну? Карта, GPS, автомобиль и жажда приключений. Именно так решила семья Батыржана Сейдомара, отправившись в большое путешествие по Казахстану с шестью детьми и прицепом, полным палаток. Вместе они открывают тайные уголки природы, исследуют историю и меняют взгляд на автотуризм. Но каково это – жить на колесах, преодолевая тысячи километров ради незабываемых эмоций?

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Исследователь, номадовед Батыржан Сейдомар, занимаясь научными, этнокультурными и археологическими экспедициями, проехал по Казахстану более 24 тысяч километров на своем кроссовере. Познавая землю, путешественник стал мечтать объехать Казахстан на автомобиле именно со своей семьей. Страна огромная, и ее земли таят в себе множество тайн, которые не встречаются даже в путеводителях.

Однако работа и другие обязательства постоянно откладывали мечту на второй план. Идея повисла в воздухе на пару лет, но желание исследовать родную землю с семьей осталась.

И вот, спустя некоторое время, состоялась первая 10-дневная поездка. Этот маршрут стал дебютным шагом на пути к созданию авторского проекта Family AdventureS.

«Наш социальный проект – это новый формат развития автопутешествий. Он нацелен на расширение туристического потенциала Казахстана для многодетных семей и людей с особыми потребностями, кто предпочитает разнообразный активный отдых, любит природу и ценит культурное наследие», – рассказывает Батыржан.

Семья Steppe Daddy Family – так называет себя семья путешественников – уже 60 дней путешествует на автомобиле. По рассказам собеседника, выехав из Алматы, на шестой день пути они добрались до озера Алаколь, разбили лагерь и провели там несколько дней. Начались настоящие испытания стихией: холодные ночи и сильные дожди усложнили пребывание на природе. В конце лета на севере Казахстана температура ночью может опускаться до -2 градусов. В таких случаях семье приходилось отказываться от ночевок в палатках, приходилось заселяться в ближайшие небольшие отели.

Но, несмотря на погодные условия, семейство уже успело побывать во многих регионах. Они посетили юг Казахстана, включая Кольсайские озера и Чарынский каньон, а также исследовали восток и север – Карагандинскую область с Каркаралинским парком. На их счету также визиты в столицу и на запад страны.

Путешествует семья Сейдомар с шестью детьми, один из которых – с особыми потребностями.

«Многие, конечно, задаются вопросом: как же дети учатся, если большую часть времени проводят в путешествиях? Я считаю, что, если у ребенка есть желание учиться, он всегда найдет возможность. Более того, настоящий опыт и знания они получают именно в дороге – знакомясь с новыми городами, с людьми, посещая исторические музеи, изучая природу и ландшафты разных регионов Казахстана. Этот опыт бесценен, и он останется с ними на всю жизнь», – объясняет свою позицию собеседник.

Путешествие на автомобиле не обходится без посещения исторических и культурных памятников и природных объектов. Батыржан подчеркивает, что многие даже не подозревают о том, как много скрытых уникальных мест можно найти в Казахстане.

«В нашей стране гораздо больше скрытых жемчужин, чем кажется. Например, на западе Казахстане, кроме Устюртского заповедника, находятся природные резерваты Бокейорда и Акжайык. Чем они отличаются? В Бокейорде соседствуют различные экосистемы – от степей до лугов, что создает идеальные условия для многих видов флоры и фауны. Здесь можно встретить редкие растения и животных, находящихся или находившихся на грани исчезновения, включая сайгу, численность которой за последние пять лет возросла до трех миллионов особей. Пейзажи впечатляют: скот пасется на лугах под ясным небом, а вдали открываются бескрайние просторы казахской степи. А в природном резервате Акжайык путешественники могут использовать катер для наблюдения за редкими птицами, занесенными в Красную книгу Казахстана, – рассказывает Батыржан Сейдомар».

Сравнивая степи Актюбинской и Атырауской областей, он отмечает их уникальность благодаря реке Жайык. Живописные пейзажи можно увидеть в Жонгар-Алатау, а в национальном парке Буйратау можно встретить благородных оленей и бизонов. Батыржан рекомендует посетить и другие живописные национальные парки, такие как Кокшетау, Алтын-дала, Каркаралы, Алтын-Эмель, Наурзумский заповедник, Катон-Карагай, Кольсайские озера, Чарын и Баянаул.

Автопутешественник объясняет, что автотуризм – это не просто вождение по асфальтированным дорогам, но и процесс, который включает в себя исследования, посещение труднодоступных мест.

«Автотуризм не должен ограничиваться только асфальтированными трассами – маршруты по грунтовым дорогам порой даже интереснее и живописнее. Многие ошибочно считают себя настоящими автопутешественниками. Например, проехав всего лишь от Алматы до Алаколя, некоторые думают, что это уже путешествие. Однако автопутешествие – это не просто перемещение из одной точки в другую», – считает Батыржан. «Настоящий путешественник делает остановки в кемпингах, исследует интересные места, и лишь спустя несколько дней достигает своей конечной цели, обогащаясь впечатлениями и эмоциями по пути. Инфраструктура Казахстана сейчас находится на стадии развития: многие дороги еще не построены, некоторые размыло паводками, в ряде мест идет ремонт. Но если брать, например, путь из Алматы в сторону национального парка Баянаул, путешествие уже становится более комфортным. Конечно, еще несколько лет назад я думал, что в плане автологистики Казахстан отстает от других стран. Но ситуация быстро меняется – за последние пять лет дороги активно ремонтируют и строят, и вскоре автопутешествия станут намного доступнее и удобнее для всех», – уверен собеседник.

Путешествия на автомобиле для этой семьи стали настоящей традицией. Уже сейчас Батыржан строит планы объехать всю Европу, а после этого – отправиться в кругосветное путешествие.

Автор текста Алина Имамбаева