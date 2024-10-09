Получить шенгенскую визу в России стало еще сложнее

Консульства стран ЕС теперь требуют выписку из Фонда пенсионного и социального страхования, подтверждающую трудовую деятельность в России за последние 10 лет.

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Решение принято Еврокомиссией 11 сентября и распространяется на всех, независимо от цели поездки. Как пишут СМИ, с этим уже столкнулись граждане России, получающие визы в консульствах Испании, Италии, Болгарии и Венгрии.

Дольше всего оформляется виза в Италию - до 60 дней, во Францию - 20-30 дней, в Испанию - 14. В консульства этих стран сегодня чаще всего обращаются наши туристы. За свою работу по оформлению документов визовые центры сегодня берут до 13 тыс. рублей.

По заявлениям чиновников ЕС, там обсуждают меры по дальнейшему ужесточению процесса получения виз для граждан РФ.