Туристам из России подарят билеты на карнавал в Рио-де-Жанейро

Россияне смогут увидеть карнавал в Рио-де-Жанейро в рамках тура в новом формате

Самый грандиозный на всей планете карнавал состоится в бразильском Рио-де-Жанейро в период с 28 февраля по 8 марта 2025 года. Традиционно на это фееричное шоу едут и жители России. А туроператоры предлагают туристам комфортные поездки с гарантированным перелетом.

В частности, Space Travel кроме веселья на самой фантастической части карнавала в Рио – «Параде чемпионов» – предлагает также релакс на золотых пляжах и знакомство с достопримечательностями города.

Кроме того, туристов гарантированно обеспечат местами на рейсах авиакомпании Emirates Airlines с удобной стыковкой в Дубае. Еще одним приятным бонусом станут билеты на карнавал в составе тура.

«Опытные путешественники знают, что билеты на карнавал заканчиваются довольно быстро. У нас они включены в стоимость тура», – уточнили представители туроператора.

Пакетный тур на карнавал в Рио рассчитан на 10 ночей, в течение которых туристы из России насладятся и незабываемым зрелищем, и отдыхом на Атлантическом побережье на знаменитых пляжах Ипанема и Копакабана.