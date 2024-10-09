Турецкие гиды водили туристов по вымышленным достопримечательностям

В Каппадокии некоторые туристические агентства продавали путешественникам туры по заниженной стоимости. Зарубежные СМИ выяснили, за счет чего им удалось снизить цену.

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Так, гиды водили туристов по подземному складу лимонов, о котором рассказывали как о якобы древнем городе. То же самое происходило в старом деревенском доме, который выдавали за древний памятник.

Туристы не возражали против таких экскурсий, так как не знали местности. Тем, кто выражал недовольство, сообщали, что на объекте сейчас ведется ремонт, и показывали другие места, сообщает Turizm Güncel со ссылкой на рассказ гида, по мнению которого такие туры губят репутацию страны.