В декабре возобновится железнодорожное сообщение с КНР и КНДР

Железнодорожная инфраструктура на пограничных станциях Гродеково и Хасан, где с 15 декабря возобновится сообщение с КНР и КНДР соответственно, полностью готова к приему пассажирских составов. Об этом сообщил ТАСС и.о. начальника службы корпоративных коммуникаций филиала ОАО "РЖД" Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) Александр Серватовский.

© РИА Новости

"Железнодорожная инфраструктура на пограничных станциях Гродеково и Хасан соответствует всем нормативным требованиям и готова к запуску пассажирского сообщения. Государственные контрольные органы подтверждают готовность к работе в штатном режиме", - рассказал Серватовский.

Он добавил, что в соответствии с договоренностью между представителями железных дорог КНР и России с 15 декабря 2024 года возобновляется курсирование поезда №401/402 сообщением Суйфэньхе - Гродеково, состав будет курсировать ежедневно круглогодично. Между КНДР и Россией с 15 декабря 2024 года назначается поезд №645/646 сообщением Туманган - Хасан следованием три раза в неделю.

Серватовский добавил, что также сейчас прорабатывается возможность запуска пассажирского поезда по маршруту Владивосток - Раджин. Министерство туризма Приморского края также разрабатывает возможность экскурсионных поездок в город Расон, при необходимости ДВЖД окажет всю необходимую поддержку.

"Даты возобновления маршрутов пассажирских поездов №401/402 сообщением Суйфэньхе - Гродеково, №645/646 сообщением Туманган - Хасан утверждены, расписание движения и схемы формирования составов пассажирских поездов согласованы. Изменение времени открытия движения не планируется", - обозначил он.

Туризм в КНР и КНДР

Благодаря дружественным отношениям между Россией и КНДР, с февраля по сентябрь 2024 года из Приморья в КНДР выехало более 1,4 тыс. туристов, из них по железной дороге - 157 человек, поезда были организованы в июле-сентябре. Также с февраля 2024 года возобновились авиаперелеты между двумя странами.

Также постоянно открываются новые маршруты между Приморским краем и КНР - турпоток между двумя странами растет, возвращаясь к допандемийным значениям. Открываются новые авиасообщения, активно взаимодействуют между собой туристические фирмы. Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщал в интервью ТАСС, что около 250 тыс. китайских туристов могут в 2024 году посетить Приморский край, это на 120 тыс. больше, чем годом ранее.

В 2023 году Приморье посетили 139,5 тыс. туристов из Китая. Однако до пандемии коронавируса регион принимал до 370 тыс. граждан соседнего государства. По итогам первого квартала 2024 года поток туристов из КНР в Приморье приблизился к уровню 2019 года и превысил 49 тыс. человек.