Авиакомпания Emirates приостановила полеты в Иран и Ирак

Флагманская авиакомпания ОАЭ Emirates до 16 октября отменила рейсы в Иран и Ирак. Об этом со ссылкой на заявление авиакомпании сообщает ТАСС.

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Emirates не будет выполнять полеты в Багдад, Басру и Тегеран. То же самое касается и обратных рейсов.

Пассажиры, которые намеревались следовать транзитом через Дубай с конечными пунктами назначения в Ираке и Иране, не будут допущены на посадку в пункте отправления.

7 октября авиакомпания объявила о возобновлении полетов в Иран и Ирак с 8 октября после перерыва, который был вызван ракетным ударом Ирана по израильской территории.

6 октября сообщалось, что в Иране опровергли предупреждение о безопасности полетов в стране. Информация о выпуске Ираном предупреждения NOTAM (Notice to Airmen, извещение о безопасности полетов) для запада страны оказалась фейком.

3 октября Росавиация сообщила об ограничениях на полеты над Ираном, Израилем и Ираком.

Ранее самолет президента Бразилии экстренно приземлился в Мехико.