Из Омска запустят прямые авиарейсы в Таиланд

Омский аэропорт в конце октября опубликует зимнее расписание. Уже известно, что в нём появится прямой рейс на Пхукет (Таиланд). Рейсы будет выполнять авиакомпании AZUR air. Самолёты будут летать с 13 ноября 2024 года до 24 апреля 2025 года. После рейсы временно приостановят из-за наступления сезона дождей. Путёвки можно приобрести у туроператоров.

Напомним, что в зимнем расписании останутся прямые чартерные авиарейсы в Египет, которые летом выполняла также авиакомпания AZUR Air. Как сообщили в пресс-службе Омского аэропорта, полётная программа Омск - Хургада - Омск подтверждена на ноябрь и декабрь. Вылеты, как и прежде, будут осуществляться каждые 10 дней.

Отметим также, что рейс в турецкую Анталью уберут по окончании сезона. По этой же прчине сократилось и число рейсов в Сочи. Что касается вообще перелётов по России, то сейчас из Омска можно путешествовать по двум десяткам маршрутов, больше половины из них - субсидируемые. Зимой продолжат выполнять первый за 40 лет авиарейс внутри области - в Усть-Ишим. Подробно о двухчасовом полёте и его значении для жителей северного села - читайте в нашем материале.